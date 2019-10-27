 Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı | YAŞAM | DW | 21.06.2020

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YAŞAM

Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı

Efsanevi Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in 1993'teki "MTV-Unplugged" performansında çaldığı gitar 6 milyon 10 bin dolara alıcı buldu. Bu satışla dünyanın en pahalı gitarı da dahil olmak üzere beş rekor kırıldı.

Arşiv - Nirvana'nın MTV Unplugged konserinde Kurt Cobain (New York - 18.11.1993)

Arşiv - Nirvana'nın MTV Unplugged konserinde Kurt Cobain (New York - 18.11.1993)

Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata alıcı buldu. Mikrofon üreticisi Rode Mikrofonları’nın kurucusu Peter Freedman’ın, düzenlenen açık artırmada Cobain’in gitarını 6 milyon 10 bin dolara satın aldığı açıklandı. Cobain, 1959 Martin D-18E model akustik gitarı, 1993 yılında MTV müzik kanalında canlı yayınlanan Unplugged performansında çalmıştı.

Mikrofon üreticisi Rode firmasının sahibi Peter Freedman ve Cobain'in gitarı

Mikrofon üreticisi Rode firmasının sahibi Peter Freedman ve Cobain'in gitarı

Cobain’in ve grubu Nirvana'nın söz konusu performansının kaydı, tüm zamanların en iyi canlı albümlerinden biri sayılıyor. Cobain, bu performanstan yaklaşık beş ay sonra henüz 27 yaşındayken yaşamına son vermişti.

Müzik İkonları müzayedesinde rekor fiyatlar

Bu satışla "dünyanın en pahalı gitarı" ve "en pahalı hatıra eşyası" da dahil olmak üzere beş rekor kırıldığı belirtildi. Bundan önce dünyanın en pahalı gitarı unvanını, Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un "Black Strat"ı elinde tutuyordu. Söz konusu gitar 2019 Haziran'ında yaklaşık 4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Cobain'in gitarının satıldığı Beverly Hills’te düzenlenen müzayedeye bizzat katılarak gitarı satın alan Avustralyalı iş insanı Freedman’ın, Cobain’in gitarını düzenleyeceği bir dünya turnesiyle sergilemek istediği kaydedildi. Julien Müzayede Evi'nde "Müzik İkonları" adıyla düzenlenen müzayedede 800'ü aşkın parça açık artırmaya çıkartıldı. Bugüne dek pop efsanesi Prince’in "Blue Angel" adlı gitarı 563 bin dolara, Elvis Presley’in ışıltılı taşlarla bezeli kemeri 298 bin dolara, Madonna’nın 1990’da Vogue klibinde giydiği saten elbisen ise 179 bin dolara alıcı bulmuştu.

AFP / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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