 Kurbanların büyük bölümünün Vietnamlı olduğu düşünülüyor | AVRUPA | DW | 26.10.2019

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AVRUPA

Kurbanların büyük bölümünün Vietnamlı olduğu düşünülüyor

İngiltere'nin doğusundaki Grays kentinde geçen Çarşamba günü bir tırın içinde bulunan 39 cesedin yaklaşık 20'sinin Vietnam vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

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İngiltere'nin doğusundaki Grays kentinde geçen Çarşamba günü bir tırın içinde bulunan 39 cesedin yaklaşık 20'sinin Vietnam vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz polisi soğutuculu bir yük konteyneri taşıyan tırda ölü bulunan 39 kişinin 31'nin erkek, sekizinin kadın olduğunu ve Çin vatandaşı olduklarının düşünüldüğünü açıklamıştı. Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alınmıştı.

Olayın basında yer almasının ardından Vietnamlı birçok aile sahte Çin pasaportuna sahip olduğunu düşündükleri yakınlarının kurbanların arasında olmasından endişe ediyor. İngiltere merkezli VietHome adlı Vietnam vatandaşları derneği 15-45 yaşları arasındaki kayıp yaklaşık 20 Vietnamlının fotoğraflarının kendilerine ulaştığını açıkladı.

Tır Belçika'dan geliyordu

Tırın İngiltere'ye Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan bir feribotla geldiği tespit edildi. Tır Thames Nehri kıyısındaki Purfleet'e ulaştıktan yaklaşık bir saat sonra yerel saatle 1.40'ta sağlık ekipleri polisi arayarak durumu bildirdi. Tırın 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

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İngiltere'de bir tırın içinde ölü bulunan 39 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi tutuklandı. Polis, ölenlerin bir kısmının Vietnam vatandaşı olabileceğini açıkladı. (25.10.2019)

Dün İngiltere’de bir tırda bulunan 39 cesedin tamamının Çinlilere ait olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin memleketi olan Kuzey İrlanda’daki üç mülkte arama yaptı. (24.10.2019)

Basında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında İngiltere'nin kuzey batısındaki Warrington'da yaşayan bir çifiin de bulunduğu belirtildi. Kadının soğutuculu yük konteynerini taşıyan tırın daha önceki sahibi olduğu, çiftin olayla herhangi bir bağlantıları olduğunu reddettiği ve tırı bir yıldan uzun bir süre önce İrlandalı bir firmaya sattığı bildirildi.

Dördüncü şüpheli olan 48 yaşında bir Kuzey İrlandalının da gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın İngiltere'de 2005'te Londra'daki intihar bombası saldırılarından bu yana kayda geçen en büyük cinayet soruşturması olduğu belirtiliyor.

AFP / BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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