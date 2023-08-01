Kur'an yakma eylemleri İsveç'te güvenlik endişesi yarattı

Kur'an yakma eylemleri nedeniyle vatandaşlarına yönelik saldırılar olabileceğini öngören İsveç hükümeti, yeni güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Stromer alınacak tedbirlerle ilgili bugün bir basın açıklaması düzenleyecek. İsveç hükümeti, söz konusu basın açıklamasında "İsveç vatandaşlarını korumak için alınacak önlemlerin" paylaşılacağını duyurdu ancak bu önlemlerin ne olacağı konusunda detaya girilmedi.

Salvan Momika ve Salvan Najem Fotoğraf: Oscar Olsson/TT/picture alliance

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün düzenlenen bir protesto eyleminde yine bir Kur'an-ı Kerim nüshasına zarar verildi. İsveç parlamentosu önünde yapılan eylemde Salvan Momika ve Salvan Najem adlı Iraklı göçmenler Kur'an-ı çiğnedikten sonra çok sayıda sayfasını tutuşturdu. Momika eylemi düzenlemek için polise yaptığı başvuruda, "İsveç parlamentosu önünde protestoda bulunmak istiyorum ve Kur'an'ın yasaklanmasını talep ediyorum" dedi. Gösteriye iki kişi dışında kimse katılmazken eylemi protesto etmek için onlarca kişi toplandı. İsveç polisi bir kez daha gösteriye ifade özgürlüğü kapsamında izin verildiğini belirtti.

İsveç ve Danimarka hükümetleri, Pazar günü yaptıkları açıklamalarda bu tür eylemleri kısıtlamayı mümkün kılan yasal yolları araştırdıklarını açıklamıştı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu tür protestoların aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürdüğü ve "güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçlar doğurabileceği" belirtilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da "Ulusal güvenliğimizi ve İsveç'teki ve dünyadaki İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek tedbirleri değerlendirmek üzere... hukuki durumu analiz etmeye başladık" demişti.

Reuters, AFP / EC, ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl engelsiz erişebilirim?