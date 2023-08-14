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Kur'an eylemleri: İsveç ve Danimarka'ya tehdit

48 dakika önce

El Kaide'ye ait olduğu ileri sürülen bir bildiride Kur'an yakma eylemleri nedeniyle İsveç ve Danimarka'da saldırı düzenlenmesi için çağrıda bulunuldu.

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Kur'an yakma eylemleri Bangladeş'te protesto edildi - (07.07.2023 / Dakka)
Kur'an yakma eylemleri Bangladeş'te de protesto edildiFotoğraf: Md. Rakibul Hasan/ZUMA Wire/IMAGO

Terör örgütü El-Kaide'ye ait olduğu ileri sürülen bir bildiride, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an yakma eylemlerine misilleme olarak bu ülkelere ve dış misyonlarına yönelik saldırılarda bulunma çağrısı yapıldı.

Kur'an yakma eylemlerine destek verenlerin "en sert cezalara" çarptırılması, dünya genelindeki İsveç ve Danimarka büyükelçiliklerinin ise bombalanması istenen bildiri Pazartesi gecesi terör örgütüne yakın bir internet sitesinde yayınlandı.

El-Kaide imzalı olduğu belirtilen bildirinin devamında, "Tüm Avrupa, Charlie Hebdo olayının mesajını doğru anlayamadı. Bu gün, gereken şekilde caydırıcı olarak cezalandırılmadığı görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Temmuz tarihli bildirinin gerçekten El Kaide tarafından kaleme alınıp alınmadığı ise bağımsız olarak henüz doğrulanamadı.

İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda küçük gruplar tarafından düzenlenen gösterilerde İslamiyetin kutsal kitabı Kur'an yakılıyor ya da yere atılarak çiğneniyor. Bu durum birçok Müslüman ülkede öfkeye ve protestolara neden oldu. Danimarka ve İsveç, Kur'an'a yönelik eylemler nedeniyle terör saldırıları düzenlenmesinden endişe ediyor. İki İskandinav ülkesi bu nedenle sınır denetimlerini artırdı.

İslamcılar, Muhammed peygamberin karikatürünü yayınlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezini 2015 yılının Ocak ayında basmış, 12 kişiyi öldürmüştü. El-Kaide, saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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