 Kur krizi Almanya’dan Türkiye’ye ihracatı da vurdu | ALMANYA | DW | 17.10.2018

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ALMANYA

Kur krizi Almanya’dan Türkiye’ye ihracatı da vurdu

Kur krizi ve Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybı, Almanya’dan Türkiye’ye yapılan ihracatın da azalmasına neden oldu. Ağustos ayında Almanya’dan Türkiye’ye ihracatta yüzde 27'lik gerileme kaydedildi.

Symbolbild Container Export Deutschland (picture-alliance/dpa)

Türk Lirası'nda yaşanan büyük değer kaybı, Türkiye'ye Almanya'dan yapılan ihracatı da etkiledi. Reuters haber ajansının Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberinde, Ağustos ayında Türkiye'ye yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 27 azalarak 1 milyar 300 milyon euro olarak kaydedildiği belirtildi.

2018 yılında Ağustos ayına kadarki yedi aylık dönemde ise Almanya'dan Türkiye'ye ihracat yüzde 4'lük artışla 12 milyar 700 milyon euroya yükselmişti.

Türkiye'ye ihracatın düşmesinde Brunson krizinin de etkisiyle yaşanan kur krizinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Ağustos ayında Türk Lirası dolar karşısında rekor değer kaybına uğramış, Dolar 6,5 lira civarında işlem görmüştü. Türk Lirası'nın bu yılın başından beri Dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi, ithalat bedelinin artmasına yol açmıştı. Ağustos ayından bu yana yeniden düşen Dolar, yaklaşık 5,40 liradan işlem görüyor.

2017 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 21 milyar 500 milyon euroluk ihracat yapılmış, Türkiye Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler listesinde 16'ncı sırada yer almıştı. Geçen yıl Türkiye'ye ihracat, Almanya'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturmuştu.

rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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