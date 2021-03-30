 ″Kur korumalı TL vadeli mevduat″ 60, 70′li yıllardaki sisteme benziyor mu? | GÜNDEM | DW | 22.12.2021

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GÜNDEM

"Kur korumalı TL vadeli mevduat" 60, 70'li yıllardaki sisteme benziyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansal model, pek çok iktisatçı tarafından 1960'larda ve 70'lerde uygulanan "Dövize Çevrilebilir Mevduat"a benzetildi. Peki bu neydi? Ne amaçla ortaya çıktı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi gecesi açıkladığı yeni finansal model, pek çok iktisatçı tarafından 1960'larda ve 70'lerde uygulanan "Dövize Çevrilebilir Mevduat"a benzetildi. 

Dövize Çevrilebilir Mevduat, kısaca DÇM; ilk olarak 1967 yılında hayata geçti ancak kısa soluklu oldu. 1974’teki yeni DÇM ise dört yıl sürdü. Amaç bugünkü gibi döviz darlığı çeken piyasaya dışarıdan döviz girişini teşvik etmekti.

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© Deutsche Welle Türkçe

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