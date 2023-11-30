Kudüs'te otobüs durağındaki sivillere ateş açıldı

Kudüs'te iki saldırganın bir otobüs durağında bekleyen sivillere ateş açması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Kudüs'te sabah işe gitme saatinde bir otobüs durağındaki sivillere açılan ateş sonucu üç kişinin öldüğü, üçü ağır altı kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Kızılayı niteliğindeki Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı), saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki bir kadın olduğunu bildirdi. Olayın, Kudüs'ün kuzey sınırında bulunan Ramot yerleşiminde meydana geldiği kaydedildi.

Kudüs Emniyet Müdürü Doron Torgeman, iki teröristin bir otomobille olay yerine geldiğini, birinde M-16 tüfeği ve diğerinde tabanca bulunan saldırganların otobüs durağındaki sivillere ateş açtığını kaydetti. Doğu Kudüs'ten geldikleri saptanan saldırganların, güvenlik güçleri ve olay yerinde bulunan bir sivil tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrailli Channel 12 televizyonunda yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, beyaz bir otomobilin kalabalık bir otobüs durağının yakınında durduğu, içinden inen iki erkeğin kalabalığa doğru koşarak ellerindeki silahları ateşlediği görülüyor.

Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

Netanyahu: Vatandaşlara silah dağıtımını artıracağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, iki güvenlik görevlisi ve bir sivilin hızlı müdahalesiyle çok daha ağır kayıpların önüne geçildiğini belirterek saldırıdan "Hamas teröristlerini" sorumlu tuttu. Netanyahu, vatandaşlara silah dağıtımı uygulamasının genişletileceğini açıklayarak bunun terörle mücadelede etkisini her zaman kanıtlamış bir önlem olduğunu savundu.

Saldırıya ilk tepki ABD'den geldi. İsrail'deki ABD Büyükelçisi Jack Lew, "Bu sabah meydana gelen, menfur bir terör saldırısıdır. Bu zalimce şiddeti açıkça kınıyoruz" açıklamasını yaptı. İlerleyen saatlerde, Tel Aviv'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da saldırıyı kınayarak "olayın İsrail ve İsraillilerin her gün karşı karşıya oldukları tehdidi bir kez daha gözler önüne serdiğini" söyledi.

rtr,AFP/BK,EC



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