Kuşadası açıklarında art arda iki deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında üst üste depremler meydana geldi. AFAD, depremlerin büyüklüklerini 5.1 ve 4.7 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 5.3 ve 4.8 olarak ölçüm yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında üst üste iki deprem meydana geldi.

Depremlerden ilki, TSİ 12.56'da gerçekleşti. İkinci deprem ise yaklaşık 15 dakika sonra meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'ın Sisam Adası güneyinde meydana gelen depremlerden ilkinin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. İkinci depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak açıklandı.

Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedilen depremler, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, ilk depremin 9.2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4.8 olduğunu; ikinci depreminse 13.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise ikinci depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğünde bir depremi daha yaşadık. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı almadık. Etkilenen herkese bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

DW,DHA/CÖ,JD