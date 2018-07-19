KSTA: Türkiye otoriter bir devlet olma yolunda ilerliyor

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Türkiye'de iki yıl boyunca devam eden olağanüstü hâlin sona ermesine ilişkin şu yorumu yapıyor:

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle yürürlüğe giren yeni başkanlık anayasası, devlet başkanına OHAL dönemlerinde sahip olduğundan çok daha geniş yasal yetkiler veriyor. Kendi iktidar araçlarını tamamlamak için Erdoğan şimdi acil olarak terörle mücadele kanununda değişiklik yapacak. Olağanüstü hâlin sona ermesiyle Türkiye demokratik normalliğe dönüş yapmıyor. Tam aksine, otoriter bir devlet olma yolunda ilerliyor."

Tagesspiegel gazetesi'nde Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasına ilişkin şu satırları okuyoruz:

"Ankara'da Batı'ya karşı o kadar derin bir güvensizlik hakim ki Brüksel'den yöneltilen reform önerileri birer teşvik olarak değil, gereksiz müdahale olarak algılanıyor. Bu yüzden OHAL'in kaldırılması Türkiye-Avrupa ilişkilerinin acilen ihtiyacı olduğu hamle değil."

Stuttgarter Zeitung gazetesi İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devleti yasa tasarısını değerlendiriyor:

"İsrail'de her hafta demokrasiyi zayıflatan, ulus devleti güçlendiren ve Filistinlileri dışlayan bir yasa kabul ediliyor. Bu durum ülkeyi tümden değiştirebilir. Hem de iyi bir yönde değil. Bu gelişmeleri izlemek korkutucu ama her şeyden önce trajik. Geçmişte, yüzyıllar boyunca zulüm gören ve dışlanan insanların anavatanı olan İsrail devleti kendi ideallerini unutmuşa benziyor. 1948 yılında ilan edilen bağımsızlık bildirgesi şöyle diyor: Bu ülkede yaşayan herkes dinleri, ırkları ve cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit haklara sahiptir."

Volkstimme gazetesi İspanya'nın eski Katalan lider Carles Puigdemont'un Almanya'dan iadesini geri çekmesine ilişkin şu yorumu yapıyor:

"İspanyol yargısı pes etti ve iade talebini tamamen gei çekti. Fakat Puigdemont ve ona sadık kişiler hakkındaki tutuklama talebinden vazgeçmedi. Yani henüz bir şey açıklığa kavuşmadı. İsyancı her ne kadar yurt dışında bulunsa da, İspanyol toplumunun üstesinden gelmesi gereken bir konu olmaya devam edecek. Çünkü Puigdemont özgür iradesiyle kendini İspanyol yargısına teslim edeceğe benzemiyor. Bağımsızlık hareketini bir araya getirmeye çalışıyor ve Katalonya'nın egemenliğini yeniden harekete geçirmek üzere hazırlanıyor. Bu durum bir önceki muhafazakâr İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un hoşuna gitmediği gibi, sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'in de hoşuna gitmeyecek."

AFP/MY,CÖ

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