KStA: Libya yeni Suriye haline geliyor

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Libya'daki durumla ilgili şu yoruma yer veriyor:

"Suriye'deki durumdan farklı olarak Afrika'nın kuzeyinde Türkiye ile Rusya aynı tarafta değil, karşı tarafta. Bu yeni cepheleşme, Libya'daki vekalet savaşına aşırı derecede tehlikeli bir boyut kazandırıyor. Libya yeni Suriye haline geliyor. Avrupa Libya'da da gerilimin yatışması için neredeyse hiçbir katkı sağlamıyor, hatta gerilimi tırmandırıyor. Eski sömürgeci güç İtalya Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyip Akdeniz'den mültecilerin geçişini önleme amacıyla donatırken Fransa, Sahel bölgesindeki radikal İslamcı terör örgütlerine karşı koyması umuduyla rakip general Hafter'in tarafında yer alıyor."

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

"Suriye'de savaşın son muharebeleri yaşanırken Libya'da gerilim tırmanıyor. Avrupa'nın kapısının önünde yangın var. Ama Avrupalılar yangını söndürmek için hep beraber kolları sıvayacaklarına kapıları pencereleri kapatıyor, hatta bazıları üstüne üstlük kundakçının önüne parlayıcı madde atıyor. Avrupalıların jeopolitik yalıtılmışlığı başkalarının işine yarıyor. Eğer Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın Libya için arabuluculuk çabaları hemen fiyaskoyla sonuçlanmayacak olursa hemen ortak bir AB tutumu oluşturulması için çalışmaları gerek. İsteklerini giderek daha küstahça hayata geçiren bölgesel güçlere karşı Avrupa sadece birlik olması durumunda varlık gösterebilir."

İsrail'de hakkında üç ayrı yolsuzluk soruşturması yürütülen görevdeki Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, Likud partisi genel başkanlığına yeniden seçilmesi Alman basınında geniş yer alıyor. Mart ve eylül aylarında yapılan iki genel seçimde de hükümet kuracak çoğunluğa erişemeyen Netanyahu, mart ayında partisinin başbakan adayı olarak yeniden seçimlere girecek.

Nürnberger Nachrichten gazetesinin yorumu şöyle:

"Netanyahu için konu İsrail değil, kendi kişisel durumu. Likud partisinin başına yeniden seçilmesini sağlayan ve bir yıl içindeki üçüncü seçimleri de kendisine kazandıracağını umduğu açıklamaları, Filistinlilerle gerilimin tamamen tırmanmasına yol açacaktır. Tüm Yahudi yerleşimlerinin resmen tanınması da Ürdün Vadisi'nin ilhakı da savaş ilanı anlamına gelir. İsrail'in uzun süredir olduğu gibi şimdi de bir milli mutabakat hükümetine ihtiyacı var. Bu da Netanyahu ile olmayacak."

Münster kentinde yayımlanan Westfälische Nachrichten gazetesinin yorumunda ise şu satırlar yer alıyor:

"İsrail'in işleyen demokratik kurumları onu ne kadar köşeye sıkıştırırsa sıkıştırsın Benyamin Netanyahu'nun iktidar iştahı durdurulamıyor. Kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Buna rağmen Likud genel başkanlığına yeniden seçilmesi onun için sadece geçici bir başarı. Netanyahu'nun geleceği hâlâ pamuk ipliğine bağlı."

DW/BK,EC

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