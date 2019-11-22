 KStA: ″Kadına karşı şiddetle mücadeleye erkeklerin de katılması gerekiyor″ | BASIN | DW | 25.11.2019

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BASIN

KStA: "Kadına karşı şiddetle mücadeleye erkeklerin de katılması gerekiyor"

Kadına karşı şiddetle mücadele, Netanyahu hakkında dava açılması kararı sonrasında İsrail’deki siyasi durum ve İran’daki protestolar Alman basınındaki yorumlarda dikkat çeken konular arasında bulunuyor.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Kölner Stadt-Anzeiger'daki yorumda, kadına karşı şiddetle mücadelede her kesime görev düştüğü vurgulanıyor.

"Kadına karşı şiddetle mücadele etmek için Alman hükümetinin uluslararası taahhütleri bulunuyor. Ancak burada her kesime iş düşüyor: Ebeveynler, öğretmenler, medyada çalışanlar. Kadına karşı saygı yetiştirme tarzı ve günlük hayattaki ilişkiler ile aktarılıyor ya da aktarılamıyor. Burada rol modeller belirleyici. Sertlik ve baskınlık çabası erkeklik sayılırken, empati kurmak erkeklik sayılmıyorsa, bunu sorgulamak gerekiyor. Cinsiyet temelli şiddetle mücadele de sadece kadınlara bırakılmamalı. Bu mücadeleye erkeklerin de katılması gerekiyor.”

Freiburg’da yayımlanan Badische Zeitung'daki yorumda ise Almanya'da kadın sığınma evlerine ilişkin sorunlara dikkat çekiliyor.

"Yardım arayanlar için en büyük sorun, eskiden olduğu gibi sunulan hizmetlerin yetersizliği. Kadın sığınma evlerinde ülke çapında yaklaşık 15 bin yer eksikliği var. Kadın sığınma evine başvurabileceğini bilen ama yer bulamayan tehdit altındaki kadınlar için bu eksiklik nasıl bir mesaj veriyor? Neyse ki, Aile Bakanı Franziska Giffey, bir yatırım programı ile bu duruma bir çare bulmaya çalışıyor.”

Süddeutsche Zeitung'daki yorumda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlarından dava açılmasına karar verilmesinin ardından ülkedeki siyasi durum ele alınıyor.

“İsraillilerin yarısından fazlası istifasını talep ediyor. Benny Gantz tarafından önerilen birlik hükümetinin karşısında sadece Netanyahu duruyor. Netanyahu eğer ön seçimlere yanaşmazsa, darbe tehdidi ile karşı karşıya kalacak. Fakat sadece Likud partisinin liderliğinde yapılacak değişim, İsrail’deki siyasi kaosu sonlandırabilir.”

İran’da benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından çeşitli kentlerde düzenlenen protesto gösterilerini ele alan Sächsische Zeitung, eylemler şimdilik sona ermiş olsa bile insanların öfkesinin geçmediğine dikkat çekiyor.

"Çok aceleci bir tutum olduğu ortaya çıkabilir: İran Devrim Muhafızları, benzin fiyatlarının artışına karşı düzenlenen protesto gösterilerinin sona erdiğini ilan etti. Göstericilere ateş açılmasının ve kitlesel gözaltıların ardından sokaklarda yanıltıcı bir sessizlik hâkim olabilir. Ancak kargaşanın geçici olarak sona ermesi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin zor bir durumda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O bir çıkmazda. İran kentlerinde yaşananlar, memnuniyetsizliğin bir patlamasıydı. Ve insanların enflasyona, alım güçlerinin düşmesine, siyasi vesayete ve internetin engellenmesine olan öfkesi birdenbire yok olmayacak.”

dpa,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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