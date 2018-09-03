KSTA: ABD'nin yardımları kesmesi Hamas'ı zayıflatmaz

Neues Deutschland gazetesi ABD'nin Filistinli mültecilere yardımı kesmesinin krizlere davetiye çıkaracağı görüşünü savunuyor:

Başından beri İsrail'deki radikal kanadı destekleyen ABD yönetiminin bunca zaman Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yüklü yardımda bulunmuş olması şaşırtıcı gelebilir. Ajansın finansmanına katkıda bulunması üstü kapalı dengeleme yerine geçiyordu. Filistinlilerin sıkıntılarını hafiflettiği gibi onların liderlerini etkileme olanağını da sağlıyordu. Şimdi ise İsrail'in fanatik yerleşimcileri Trump'ı ayakta alkışlarken ileriyi düşünen Avrupalı ve İsrailliler gelişmeyi kaygıyla izliyorlar. Onlar en çok Filistinlilerin çaresizlik yüzünden radikalleşmelerinden çekiniyorlar. Bunun sonucunda da Ortadoğu'nun yeniden saldırılara, umutsuzluk eylemlerine ve yeni savaşlara sahne olmasından endişe duyuyorlar.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi ABD'nin Filistin yardımlarına son vermesini şöyle yorumluyor:

"Trump'ın kararı barış sürecini tehdit ediyor. Bu karar sadece vicdansızlık değil, aynı zamanda beceriksizliktir de. Böylece ABD Ortadoğu'daki arabuluculuk rolünden çekilmiş oluyor. Yardımın kesilmesi Filistinlileri tavize zorlayamayacaktır. ABD yönetiminin yardım ajansını eleştirmesi yerindedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Hamas tarafından kullanılmakla ve Hamas üyelerini çalıştırmakla suçlanıyor. Ancak yardımın kesilmesi Hamas faktörünün devre dışı bırakılmasına yetmeyecektir.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Avrupa Birliği ile Britanya arasındaki Brexit görüşmelerinin çıkmaza girme tehlikesini konu alan yorumunda azami taleplerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor:

Başbakan May mal ticaretinde Britanya'ya imtiyaz tanınmasında ısrar ediyor. Avrupa Birliği (AB) temsilcisi Barnier tek pazar bölünebilir olmadığı gerekçesiyle bu talebi ret ediyor. Üye ülkeler de bu görüşü destekliyor. Herkesin işine ne geliyorsa aldığı bir dükkân haline gelmesi AB'ye yarar sağlamaz. Tek pazar katma değerini mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşabilmesine borçludur. Avrupa entegrasyon süreci başka hiçbir alanda bu kadar başarılı olamadı. AB'nin son zamanlarda iç gerginlikleri atlatmasında tek pazar olmanın azalmayan cazibesinin önemli payı bulunmaktadır.”

Süddeutsche Zeitung Brexit görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesine ayırdığı yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Müzakere heyetlerinin başkanları bundan böyle siyasi kararlar alınması gerektiğini söylemekte haklılar. Brüksel ve Londra'nın önerileri hazır. Sıra, her iki tarafı da en az zararla çıkartacak bir uzlaşma zemini bulmaya geldi. Britanya'nın AB'den ayrılmasının mantıkla bağdaşmaması mantıklı bir çözüme varma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Taraflar bunu en çok aralarındaki barışın tehlikeye girme ihtimalinin bulunduğu İrlanda ve Kuzey İrlanda'ya borçludurlar.”

DW,afp,dpa/AG, BK

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