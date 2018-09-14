 KRV hükümetinden DİTİB açıklaması | ALMANYA | DW | 18.09.2018

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ALMANYA

KRV hükümetinden DİTİB açıklaması

Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln Merkez Camii’ndeki törene eyalet Başbakanı Laschet’in katılacağı haberini doğrulamadı.

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii 2017'den bu yanan hizmet veriyor, ancak bugüne kadar resmi açılışı yapılmadı

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii 2017'den bu yanan hizmet veriyor, ancak bugüne kadar resmi açılışı yapılmadı

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28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya devlet ziyareti düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin son gününde Köln’e gideceği kesinleşti. Ancak Erdoğan’ın Köln’deki programının detayları henüz bilinmiyor. (14.09.2018)

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacağını açıkladı. 2017 yılında hizmete açılan caminin resmi açılışının 29 Eylül tarihinde yapılacağı belirtildi.

DİTİB "temel veriler ve ayrıntılı planlama üzerinde henüz çalışılıyor" derken, açılış törenine Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet‘in de katılacağını duyurdu. Ancak bu bilgi Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümet Sözcüsü tarafından teyit edilmedi. Sözcü Christian Wiermer, "Bu haberi doğrulayamıyoruz. Türk Cumhurbaşkanı'nın Almanya'daki devlet ziyaretine dair elimizde detaylı bilgiler bulunmuyor" dedi.

28 ve 29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Almanya'yı ziyaret edecek Erdoğan'ın iki kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 28 Eylül'de beraber iş yemeği yiyecek ve 29 Eylül'de de ikili görüşme yapılacak. Steinmeier'in ev sahipliğindeki bir resepsiyona katılacak olan Erdoğan, Steinmeier ile de bir araya gelecek.

Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı. 2009 yılında temeli atılan caminin yapımı çeşitli nedenlerle sekteye uğramıştı.

dpa,epd/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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