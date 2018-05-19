 KRV Eyaleti Başbakanı: Özil uyumun örneği | ALMANYA | DW | 05.08.2018

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ALMANYA

KRV Eyaleti Başbakanı: Özil uyumun örneği

KRV Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı.

Fußball UEFA Euro 2016 Deutschland v Italien Tor Özil (Getty Images/A. Hassenstein)

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Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasıyla başlayan ırkçılık tartışması Almanya'da anketlere de yansıdı. Yapılan bir ankete göre, Almanların çoğunluğu ırkçılığı büyük bir sorun olarak görüyor. (03.08.2018)

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Rummenigge, Özil tartışmasını "içi boş bir tartışma" olarak nitelendirdi. Rummenigge’nin aksine Olimpiyat Spor Birliği Başkanı söz konusu tartışmaları değerli bulduğunu ifade etti. (31.07.2018)

Almanya’da Özil tartışmalarının ardından başlattığı #MeTwo kampanyasıyla göçmen kökenlilerin ırkçılık ve ayrımcılık deneyimlerini paylaşmasını sağlayan Ali Can DW Türkçe’ye konuştu. (31.07.2018)

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı. KRV Eyaleti Başbakanı "Mesut Özil'in eriştiği inanılmaz bir başarı hikayesidir" şeklinde konuştu.

Küçük bir kent olan Gelsenkirchen doğumlu Özil'in "harikulade yeteneği sayesinde" başarı basamaklarını tırmandığını belirten Armin Laschet, Özil'in Türk kökenine rağmen Türk yerine Alman milli takımında oynamayı tercih eden ilk dünya standartlarında futbolcu olduğunu söyledi. Bu yüzden başta Özli'in Türklerin ıslıklı protestolarına maruz kaldığını hatırlatan Laschet "Pek çok kişi bunu unuttu" dedi.

Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmiş olmasının bir hata olduğunu belirten Laschet, "Ancak Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Almanya'nın Güney Kore mağlubiyetinden üç hafta sonra Özil'in Erdoğan'la fotoğrafının olduğunu fark etmesi Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi konusunda absürt bir spor analizinden ibaret. Mesut Özil'in hala örnek bir spor kariyerine sahip olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. KRV Eyaleti Başbakanı, Özil'i Gelsenkirschen'deki eski okuluna giderek göçmen kökenli ailelerin çocuklarını onlar için ne tür kariyerlerin mümkün olduğu konusunda bilgilendirmeye çağırdı.

Armin Laschet tartışmaların gölgesine başlayan ve Almanya'da gündelik hayatta karşılaşılan ırkçılığı protesto eden #MeTwo hareketinin de yararlı bir girişim olduğunu söyledi. Laschet sosyal medyada paylaşılan deneyimlerin "gerçekte yaşananların sadece küçük bir bölümü" olduğunu vurguladı. "Almanya bir bütün olarak ırkçı bir ülke değil" diyen Laschet, ancak #MeTwo hareketine katılan insanların aktardıkları deneyimlerin "birlikte yaşarken karşılıklı olarak daha saygılı davranılması gerektiğini" gösterdiğine işaret etti.

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Gelsenkirchenli harika çocuk

    Özil, çocukluğunda doğduğu kent Gelsenkirchen’de birkaç kulüpte ve daha sonra beş yıl Rot-Weiß Essen'da oynadıktan sonra 2005'te Bundesliga takımı Schalke’nin genç takımına katıldı. Alman U21 milli takımıyla 2009’da Avrupa Şampiyonu oldu ve böylece genç yaşta uluslararası başarı elde etti.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Bremen ve sonrası

    Özil’in kulüp kariyeri onu bir zamanlar "geleceğin yıldızı" olarak nitelendirenleri hayal kırıklığına uğratmadı. 2008’de Schalke’den Werder Bremen’e transfer oldu. 2010’da Alman milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2010’da Real Madrid’e, 2013’te İngiliz ekibi Arsenal’a kulüp rekoru bir rakamla, 50 milyon euroya transfer oldu.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Uyum örneği

    Özil 2010’da başarılı uyumun parlak bir örneği olarak Almanya’nın en önemli medya ödülü Bambi’nin Uyum Ödülü'ne layık görüldü. 2007 sonunda Türk vatandaşlığından çıkan Özil, üç nesildir Almanya'da yaşayan ailesinin kökenleri ile her zaman gurur duyduğunu ve Almanya’ya bağlılığını dile getirmişti. Bir Müslüman olarak da 2016’da Mekke’ye yaptığı Umre ziyaretinin fotoğraflarını yayınladı.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Kalpleri kazandı

    2012’de Türkiye'ye karşı Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan galibiyet sonrası Başbakan Merkel'ın tebrik ettiği başarılı oyuncu, mütevazı kişiliği ve hayırseverliğiyle de taraftarların gönlünü kazandı. Daha sonra 2014’teki Dünya Kupası’ndan elde ettiği primi ameliyat olması gereken Brezilyalı çocuklara bağışlaması ve Ürdün’deki Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelmesiyle takdir topladı.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Dünya Şampiyonu

    Özil, 2014’te Brezilya’da düzenlenen ve Almanya’nın Dünya Şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvada yedi maça da ilk 11’de başladı. "Löw’ün oyun kurucusu" olarak bilinen orta saha oyuncusu, Alman Milli Takımı teknik direktörünün en önemli oyuncularından biriydi. İsabetli pas yüzdesinde ilk üçte yer aldı. Pozisyon yaratma da Arjantinli Messi’den sonra en iyi isim oldu.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Erdoğan tartışması

    Özil Türkiye'deki seçimlerden kısa bir süre önce Mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Bu Özil'in Erdoğan ile ilk buluşması değildi. Ancak öncekilerden farklı olarak bu kez Rusya'daki Dünya Kupası öncesi olması dikkatleri üzerine çekti. Bazıları onu otoriter bir lideri desteklemekle, bazıları Almanya'ya sadakatsizlikle suçladı.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Bir devrin sonu

    Almanya, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda son yıllardaki en kötü performansını sergileyerek ilk turda grup sonuncusu oldu ve elendi. DFB Başkanı Grindel, daha sonra Özil'i Erdoğan buluşmasına ilişkin suskun kalıp açıklama yapmayarak takımı zor durumda bırakmakla suçladı ve eleştiriyi kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Grindel’in tepkisi, Alman siyasilerden ve spor camiasından yoğun eleştiri aldı.

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri

    Milli Takım'ı bıraktı

    Özil, Twitter’dan yaptığı açıklamayla 29 yaşında, milli formayı bıraktığını açıkladı. Özil "kazanınca Almanız, kaybedince göçmen" diye sitemde bulundu, DFB Başkanı Grindel'ı yetersizlikle suçladı. Özil, Alman Milli Takımı'nın formasını 92 kez giydi, 23 gol attı, 40 asist yaptı.


dpa/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Mesut Özil, Alman Futbol Federasyonu’nu (DFB) ırkçı muameleyle suçlayarak Milli Takımı bıraktığını açıkladı. Uzun süre Almanya'da başarılı uyumun örneği olarak takdir gören Özil'in, Erdoğan ile fotoğrafı eleştiriliyordu. (23.07.2018)  

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