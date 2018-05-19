KRV Eyaleti Başbakanı: Özil uyumun örneği

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı. KRV Eyaleti Başbakanı "Mesut Özil'in eriştiği inanılmaz bir başarı hikayesidir" şeklinde konuştu.

Küçük bir kent olan Gelsenkirchen doğumlu Özil'in "harikulade yeteneği sayesinde" başarı basamaklarını tırmandığını belirten Armin Laschet, Özil'in Türk kökenine rağmen Türk yerine Alman milli takımında oynamayı tercih eden ilk dünya standartlarında futbolcu olduğunu söyledi. Bu yüzden başta Özli'in Türklerin ıslıklı protestolarına maruz kaldığını hatırlatan Laschet "Pek çok kişi bunu unuttu" dedi.

Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmiş olmasının bir hata olduğunu belirten Laschet, "Ancak Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Almanya'nın Güney Kore mağlubiyetinden üç hafta sonra Özil'in Erdoğan'la fotoğrafının olduğunu fark etmesi Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi konusunda absürt bir spor analizinden ibaret. Mesut Özil'in hala örnek bir spor kariyerine sahip olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. KRV Eyaleti Başbakanı, Özil'i Gelsenkirschen'deki eski okuluna giderek göçmen kökenli ailelerin çocuklarını onlar için ne tür kariyerlerin mümkün olduğu konusunda bilgilendirmeye çağırdı.

Armin Laschet tartışmaların gölgesine başlayan ve Almanya'da gündelik hayatta karşılaşılan ırkçılığı protesto eden #MeTwo hareketinin de yararlı bir girişim olduğunu söyledi. Laschet sosyal medyada paylaşılan deneyimlerin "gerçekte yaşananların sadece küçük bir bölümü" olduğunu vurguladı. "Almanya bir bütün olarak ırkçı bir ülke değil" diyen Laschet, ancak #MeTwo hareketine katılan insanların aktardıkları deneyimlerin "birlikte yaşarken karşılıklı olarak daha saygılı davranılması gerektiğini" gösterdiğine işaret etti.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Gelsenkirchenli harika çocuk Özil, çocukluğunda doğduğu kent Gelsenkirchen’de birkaç kulüpte ve daha sonra beş yıl Rot-Weiß Essen'da oynadıktan sonra 2005'te Bundesliga takımı Schalke’nin genç takımına katıldı. Alman U21 milli takımıyla 2009’da Avrupa Şampiyonu oldu ve böylece genç yaşta uluslararası başarı elde etti.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bremen ve sonrası Özil’in kulüp kariyeri onu bir zamanlar "geleceğin yıldızı" olarak nitelendirenleri hayal kırıklığına uğratmadı. 2008’de Schalke’den Werder Bremen’e transfer oldu. 2010’da Alman milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2010’da Real Madrid’e, 2013’te İngiliz ekibi Arsenal’a kulüp rekoru bir rakamla, 50 milyon euroya transfer oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Uyum örneği Özil 2010’da başarılı uyumun parlak bir örneği olarak Almanya’nın en önemli medya ödülü Bambi’nin Uyum Ödülü'ne layık görüldü. 2007 sonunda Türk vatandaşlığından çıkan Özil, üç nesildir Almanya'da yaşayan ailesinin kökenleri ile her zaman gurur duyduğunu ve Almanya’ya bağlılığını dile getirmişti. Bir Müslüman olarak da 2016’da Mekke’ye yaptığı Umre ziyaretinin fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Kalpleri kazandı 2012’de Türkiye'ye karşı Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan galibiyet sonrası Başbakan Merkel'ın tebrik ettiği başarılı oyuncu, mütevazı kişiliği ve hayırseverliğiyle de taraftarların gönlünü kazandı. Daha sonra 2014’teki Dünya Kupası’ndan elde ettiği primi ameliyat olması gereken Brezilyalı çocuklara bağışlaması ve Ürdün’deki Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelmesiyle takdir topladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Dünya Şampiyonu Özil, 2014’te Brezilya’da düzenlenen ve Almanya’nın Dünya Şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvada yedi maça da ilk 11’de başladı. "Löw’ün oyun kurucusu" olarak bilinen orta saha oyuncusu, Alman Milli Takımı teknik direktörünün en önemli oyuncularından biriydi. İsabetli pas yüzdesinde ilk üçte yer aldı. Pozisyon yaratma da Arjantinli Messi’den sonra en iyi isim oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Erdoğan tartışması Özil Türkiye'deki seçimlerden kısa bir süre önce Mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Bu Özil'in Erdoğan ile ilk buluşması değildi. Ancak öncekilerden farklı olarak bu kez Rusya'daki Dünya Kupası öncesi olması dikkatleri üzerine çekti. Bazıları onu otoriter bir lideri desteklemekle, bazıları Almanya'ya sadakatsizlikle suçladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bir devrin sonu Almanya, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda son yıllardaki en kötü performansını sergileyerek ilk turda grup sonuncusu oldu ve elendi. DFB Başkanı Grindel, daha sonra Özil'i Erdoğan buluşmasına ilişkin suskun kalıp açıklama yapmayarak takımı zor durumda bırakmakla suçladı ve eleştiriyi kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Grindel’in tepkisi, Alman siyasilerden ve spor camiasından yoğun eleştiri aldı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Milli Takım'ı bıraktı Özil, Twitter’dan yaptığı açıklamayla 29 yaşında, milli formayı bıraktığını açıkladı. Özil "kazanınca Almanız, kaybedince göçmen" diye sitemde bulundu, DFB Başkanı Grindel'ı yetersizlikle suçladı. Özil, Alman Milli Takımı'nın formasını 92 kez giydi, 23 gol attı, 40 asist yaptı.



dpa/BW,ÖA

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