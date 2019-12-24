 Kriz bölgelerinde çocuklara yönelik şiddet üç kat arttı | DÜNYA | DW | 30.12.2019

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DÜNYA

Kriz bölgelerinde çocuklara yönelik şiddet üç kat arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik şiddetin son 10 yılda üç katına çıktığını açıkladı.

Yemen'de kara mayını patlaması sonucunda bacaklarını kaybeden çocuklar

Yemen'de kara mayını patlaması sonucunda bacaklarını kaybeden çocuklar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kriz bölgelerinde çocuklara yönelik şiddetin son 10 yılda üç katına çıktığını duyurdu. Çocuklar açısından "ölümcül bir on yılın" geride kaldığını kaydeden kuruluş bu süre zarfında kaydedilen ağır hak ihlallerinin sayısını 170 bin olarak açıkladı.

Öldürme, sakat bırakma, cinsel şiddet, kaçırma, insani yardımdan mahrum bırakma, çocukların silah altına alınması, okul ve hastanelere yönelik saldırılar "ağır hak ihlali" olarak sayılıyor. Gerçek sayının ise kaydedilenden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

2019 yılının ilk yarısında söz konusu ağır hak ihlallerinin sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti. UNICEF 2018 yılında ise 24 bin ağır çocuk hakkı ihlali kaydetmişti. Kaydedilen bu vakaların yarısında yani yaklaşık 12 bin çocuk çeşitli saldırılar sonucunda ya öldürüldü ya da sakat bırakıldı.

UNICEF verilerine göre Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1989'de kabul edilmesinden bu yana dünyada çatışma yaşanan ülkeler hiç olmadığı kadar yüksek.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore "Günümüzde tüm dünyada çatışmalar daha uzun sürüyor, daha fazla kan akmasına neden oluyor ve daha fazla genç insanın hayatını alıyor" dedi. Fore "Çocuklara yönelik kamuoyuna yansıyan ve bizi öfkelendiren her şiddet eyleminin ardından haberlerde yer bulmayan birçok başkası geliyor" diye konuştu.

UNICEF verilerine göre bu yıl Suriye'nin kuzey ve doğusunda en az 32 çocuk şiddet, yerinden edilme ya da sert hava şartları nedeniyle hayatını kaybetti. Mali'de silahlı bir grup tarafından Mopti bölgesindeki Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda 85 çocuk öldürüldü. Yemen'in başkenti Sana'da nisan ayında iki okulun yakınında meydana gelen patlamada ise 14 çocuk hayatını kaybederken 16 çocuk da yaralandı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda ise çocuklar intihar eylemcisi olarak kullanılıyor ve ölüme gönderiliyor.

Sudan'ın güneyinde ise binlerce çocuk UNICEF verilerine göre ordu ve silahlı gruplar tarafından alıkonmuş durumda. Ukrayna'nın doğusunda bu yıl okullara yönelik 36 saldırı kayıtlara geçti. Afganistan'da ise yılın ilk dokuz ayında dokuz çocuk öldürüldü ya da sakat kaldı.

dpa, epd / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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