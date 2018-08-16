Kremlin'den Zaharçenko'nun ölümüne provokasyon tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko'nun bombalı saldırı sonucunda öldürülmesinin bir provokasyon olduğunu söyledi. Rus haber ajanslarının geçtiği habere göre Peskov, Zaharçenko'nun ölümünün "bölgede şiddetli bir gerilime yola açacağını" ifade etti. Peskov, saldırının Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları durdurmak için Minsk'te imzalanan anlaşmanın altını oyduğunu ifade etti. Duma Başkanı Viyaçeslav Volodin de saldırının Minsk anlaşmasını anlamsız hale getirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, söz konusu gelişmenin, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya formatı" olarak bilinen görüşmeler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi. Lavrov, "Avrupalı ortaklarımızın birçoğunun arzu ettiği üzere Normandiya formatında görüşmelerin yapılması mümkün değil" dedi. Lavrov, olayı "incelenmesi gereken ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

42 yaşındaki Aleksander Zaharçenko, Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti" olarak adlandırılan yönetimin lideriydi. Zaharçenko, Donetsk'in merkezindeki bir kafede Cuma günü düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Putin: Gerçek bir halk önderiydi

Saldırıyla ilgili bir taziye açıklaması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaharçenko'nun "gerçek bir halk önderi", "cesur ve kararlı" bir insan olduğunu söylemişti. Rus medyasında yer alan haberlere göre saldının düzenlendiği kafede bir kişi daha hayatını kaybederken altı kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 2014'teki olayların ardından, ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar, uluslararası toplum tarafından tanınmayan "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ile "Lugansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki bağımsız yönetim ilan etmişlerdi. Ukrayna hükümeti, Avrupa Birliği ve ABD, Rusya'yı ayrılıkçıları askeri açıdan desteklemekle suçlarken, Moskova bu iddiaları reddediyor. 2014 yılından beri ayrılıkçılar ile hükümete bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini geçtiği tahmin ediliyor.

dpa,AFP/EC,BÜ

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