 Kremlin′den S-400 açıklaması | DÜNYA | DW | 05.07.2019

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DÜNYA

Kremlin'den S-400 açıklaması

Türkiye'ye ilk S-400 bataryasının teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağı bildirildi. Kremlin de anlaşmanın planlandığı gibi devam etttiğini açıkladı.

S-400 Flugabwehrraketenregiment auf der Krim im eingesetzt (picturealliance/A. Pavlishak/TASS/dpa)

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağına dair Türk basınında çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. Peskov "S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

Türk basınında çıkan haberlerde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağı bildirildi. Habertürk, S-400'lerin Rus askeri havalimanından Pazar günü yüklemesi yapılması planlanan S-400'lerin önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Haberde ayrıca S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacağı, füze savunma sisteminin kurulumu için dokuz kişilik ekibin Türkiye'ye gideceği belirtildi. İlk etapta bir adet bataryanın teslimatının gerçekleştirileceği de aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lere ilişkin dünkü açıklamasında, "Temmuz'un ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la haftasonu Japonya'da yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin on gün içerisinde geleceğini açıklamıştı. Trump'la görüşmesine ilişkin de "Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar" demişti.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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