Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine yalanlama

Putin'le telefon görüşmesi yapan Trump'ın, Rus lidere Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaması için çağrıda bulunduğu bildirildi. Kremlin, bu haberi yalanladı.

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ınRusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Moskova'yı Ukrayna'da savaşı tırmandırmaması için uyardığı bildirildi.

Washington Post gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump görüşmeyi Florida'daki evi Mar-a-Lago'dan yaptı. Putin'e "Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını hatırlatan" Trump, Ukrayna savaşına "kısa sürede" çözüm yollarını ele almak üzere daha fazla görüşme yapmayı istediğini de ifade etti.

Reuters haber ajansı da Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesi olduğunu duyurdu.

Kremlin'den yalanlama

Ancak Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, iki lider arasında herhangi bir görüşme olmadığını belirterek bu haberleri yalanladı.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu tamamen kurgu. Tamamen yanlış bilgi. Tümüyle asılsız" dedi. Kremlin Sözcüsü "Bu, oldukça saygın yayınlardaki bilgilerin bile kalitesini göstermesi açısından en bariz örnek" diye ekledi. Peskov, Putin'in Trump'la görüşme planı olup olmadığı yönündeki soruya ise "Henüz somut bir plan yok" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov daha önce yaptığı açıklamada, ABD seçimlerinden sonraki sinyallerin "pozitif" olduğunu belirtirken "En azından (Trump) barıştan söz ediyor" demişti. Ancak Trump'ın Harris ya da Biden'a kıyasla "daha az tahmin edilebilir" olduğunu söyleyen Peskov, "Gelecekte ne olacağını söylemek zor" diye eklemişti.

Trump'ın iletişim direktörü Steven Cheung de Washington Post'un haberini teyit etmedi. Cheung, gazetecilerin sorusu üzerine, "Başkan Trump ve diğer dünya liderleri arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Taraflar, olası müzakereler öncesi sahada en avantajlı konumu elde etmeye çabalıyor. Fotoğraf: Oleg Petrasiuk/Ukrainian Army via AP

Rusya yönetiminin Trump'ın seçim zaferine ilk tepkisi "dikkatli ancak olumlu" olarak değerlendiriliyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Sinyaller pozitif. En azından (Trump) barıştan söz ediyor" diye konuştu.

Silah yardımlarına hız verildi

Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de Çarşamba günü telefonda konuşmuş, o görüşmeye yeni yönetimde görev alması beklenen milyarder işinsanı Elon Musk da katılmıştı.

Cumhuriyetçi Başkan seçim kampanyası boyunca, neredeyse üç yıldır devam eden savaşı 24 saatte bitirme sözü verdi.

Görevini 20 Ocak'ta Trump'a devretmeye hazırlanan Demokrat Joe Biden ise bu tarihten önce Ukrayna'ya mümkün oldukça fazla miktarda silah yardımı yapmak istediğini söyledi. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın "Ukrayna'yı cephede dolayısıyla da müzakere masasında olabilecek en güçlü pozisyona getirmeye" uğraştığını belirtti.

Ukrayna ordusu üretimi seri ve ucuz, küçük boyutlu insansız hava araçları ile Rusya üzerinde baskı kurmaya uğraşıyor. Fotoğraf: Andre Luis Alves/Anadolu/picture alliance

Taraflar Trump'ın Beyaz Saray'da koltuğa oturmasıyla kaçınılmaz görünen müzakereler öncesi sahada avantajlı konumu elde etmeye çabalıyor. Donbas cephesinde yoğun çatışmalar sürerken insansız hava araçları ile savaşın en büyük saldırıları düzenlendi. Gece boyunca Rusya 145 İHA saldırısı düzenledi. Rusya ayrıca Pazar günü Moskova'yı hedef alan 34 İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Zelenskiy topraktan vazgeçmeyi içeren bir anlaşmanın Putin'i yeni saldırılara teşvik edeceğini savunuyor. Moskova ise hâlihazırda işgali altında bulunan toprakları pazarlık konusu yapmayı reddediyor.

AFP / MUK,CÖ

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