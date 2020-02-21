Kremlin'den İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında Kremlin'den de açıklama geldi.

Açıklamada Putin'in "İdlib'de cihatçıların saldırgan eylemlerinden derin endişe duyduğu" belirtilerek Putin ve Erdoğan'ın, Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin düşürülmesi, ateşkesin güvenceye alınması ve terörist tehditlerin etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda temaslarını yoğunlaştırma konusunda mutabık oldukları kaydedildi.

Kremlin iki liderin ayrıca Libya sorununu da istişare ettiğini bildirdi.

Telefon görüşmesiyle ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,BD

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