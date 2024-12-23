Kremlin'den Esma Esad açıklaması

Suriye'de devrilerek Rusya'ya kaçan eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanarak Rusya'dan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, geçen günlerde Türk ve Arap medyalarında yer alan, Esma Esad'ın eşi Beşar Esad'dan boşanmak ve Rusya'dan ayrılmak için özel izin talebiyle Rusya'da mahkemeye başvurduğu yönündeki haberleri yalanladı. İlgili haberlerde, Rusya'nın Esadların farklı tarihlerde Rusya'ya kaçırdıkları mal varlıklarına erişiminin Rus makamları tarafından dondurulduğu ve ülkeden ayrılmalarının yasaklandığı da belirtiliyordu.

Peskov, ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına erişimin dondurulması iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı şeklindeki soruyu, "Hayır, gerçekleri yansıtmıyor" diye yanıtladı.

Londra'da doğup büyüyen ve İngiliz vatandaşlığına sahip olan Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlenerek Suriye'ye yerleşmişti. Esad, evliliği öncesinde yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış ve Deutsche Bank, JPMorgen Chase&Co. gibi kuruluşlarda çalışmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esad ile ilgili söylentilerin yayılması üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin yaptırım uygulanan bir birey olduğunu hatırlatarak İngiltere'ye gelmesini hoş karşılamayacakları mesajı vermişti.

rtr,DW/BK,EC

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