Kremlin'den "Kırım" yorumu: ABD Türkiye'ye baskı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım ile ilgili dünkü açıklamaları Rusya'da rahatsızlık yarattı. Erdoğan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparak Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Ukrayna'ya iadesini talep etmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın bu konuda tamamen farklı görüşte olduğunu belirterek "Bu konu Türk dostlarımızla görüşlerimizin tamamen ayrıştığı bir anlaşmazlık noktasıdır" dedi. Peskov, "Türk dostlarımıza ve mevkidaşlarımıza bu konudaki tutumumuzu anlatma girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.

Bir gazetecinin "Erdoğan'ın Kırım ile ilgili sözlerinin Washington'ın baskısıyla bağlantılı olup olmadığı" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Peskov, Türkiye'nin Moskova ile geleneksel yakın ekonomik ilişkileri nedeniyle ABD'nin baskısı altında olduğunu öne sürdü.

Kremlin sözcüsü, "ABD gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'ne açık baskı uyguluyor. Gözdağı ve ekonomik tehditlere kadar alçalmış durumdalar. Ancak Ankara sadece kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Moskova ile ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki iş birliğini geliştirmek de buna dahil" dedi.

Erdoğan: Kırım'ın iadesi uluslararası hukukun gereğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin Kırım Tatar halkının sürgününün 80'inci yıl dönümüne denk geldiğine işaret ederek "Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir" İfadelerini kullanmıştı.

Rusya 2014'te ilhak etti

Kırım Hanlığı, 1774 yılında Rusya'ya karşı kaybedilen savaş sonrası Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devletinden ayrılmış, 1783'te Rusya Kırım'ı işgal etmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım Tatarlarına yönelik baskı artarken dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla 18 Mayıs 1944'te yaklaşık 250 bin Kırım Tatar Türkü vagonlarla Orta Asya'ya sürüldü.

Kırım, Stalin'in ölümünden sonra 1954 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine hediye edildi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti statüsü alan yarımada, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. Rusya, bölgede düzenlediği referandum sonucuna dayanarak Kırım'ı topraklarına kattığını ilan etse de bu adım Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadı. Uluslararası hukuk uyarınca Kırım, Ukrayna toprağı olarak kabul ediliyor.

DW, rtr/BK,JD,ET

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