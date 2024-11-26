"Ukrayna'ya nükleer silah verme tartışması sorumsuzluk"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı kamuoyunda dile getirilen Ukrayna'ya nükleer silah konuşlandırma tartışmasının "tamamen sorumsuzca" olduğunu söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi kimliği açıklanmayan bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Washington'a böyle bir öneride bulunulduğunu yazmıştı. Gazete, bazı Batılı yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a görevi bırakmadan önce Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi önerdiğini yazdı. Haberde "Çeşitli yetkililer Sayın Biden'a Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında alınmış bazı nükleer silahları Ukrayna'ya iade etmeyi teklif etti. Bunun ani ve oldukça caydırıcı olacağı ifade edildi. Ancak bu tür bir adım komplike olacak ve ciddi sonuçlar doğuracaktır" denildi.

Peskov New York Times'ın haberiyle ilgili soruya verdiği yanıtta "Bunlar gerçeklik anlayışı zayıf ve bu tür açıklamalar yaparken en ufak bir sorumluluk duymayan insanların tamamen sorumsuzca yaptığı tartışmalar. Ayrıca bu açıklamaların hepsinin anonim olduğunu da not ediyoruz" dedi.

Üst düzey Rus güvenlik yetkilisi Dimitri Medvedev daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın Ukrayna'ya nükleer silah göndermesi halinde bunu Rusya'ya saldırı olarak değerlendireceklerini belirtmişti.

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden 1991 yılında çöktükten sonra nükleer silahlar devralmış ancak bu silahları Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den güvenlik garantileri karşılığında 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memondrumu çerçevesinde iade etmişti.

Zelenskiy: Rusya'yı caydırmanın tek yolu NATO'ya katılım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçen ay yaptığı açıklamada Ukrayna'nın nükleer silahlarını teslim ettiğine dikkat çekerek NATO'ya katılmanın Rusya'yı caydırmanın tek yolu olduğunu söylemişti.

Rusya'nın 33 ay önce başlattığı Ukrayna savaşında tansiyon, geçen hafta Kiev'in ABD ve İngiltere füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmasıyla yükselmişti. Moskova da buna karşılık olarak yeni hipersonik orta menzilli kıtalararası balistik füzesiyle Ukrayna'yı vurmuştu.

Reuters/EC, JD

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