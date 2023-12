Kremlin: Ukrayna'nın üyeliği AB'yi istikrarsızlaştırır

Avrupa Birliği'nin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlama kararına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, AB liderler zirvesinden dün akşam çıkan kararın siyasi bir karar olduğunu ve AB'yi istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığını belirtti.

"AB'ye katılım müzakereleri yıllar, hatta on yıllar sürebilir. AB her zaman katılımla ilgili katı kriterlere sahipti. Açıkça görülüyor ki şu an ne Ukrayna ne de Moldova bu kriterleri karşılıyor" diyen Peskov, "Bunun tamamen siyasi bir karar olduğu ve AB'nin bu ülkelere desteğini gösterme isteğini ortaya koyduğu ortada. Ama bu tür yeni üyeler AB'yi istikrarsızlaştırabilir ve AB ile aynı kıtada yaşadığımız için bunu tabii ki biz de yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Macaristan'ı takdir ediyoruz"

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde dün Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlama kararı alınmış, Macaristan Başbakanı Viktor Orban "yanlış bir karar" olarak nitelendirdiği bu kararın alınmasına, oylamaya katılmayarak dahil olmamıştı. Orban, Ukrayna'ya yapılması planlanan 50 milyar euroluk ek mali yardımı ise veto etmişti.

Macaristan'ın tutumuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kremlin sözcüsü Peskov, Macaristan'ın "Rusya yanlısı" bir ülke olmadığını, ancak kendi çıkarlarını savunmada gösterdiği tutumu takdir ettiklerini söyledi. Peskov, "Macaristan egemen bir ülke. Kendi çıkarları var. Ve diğer pek çok AB ülkesinden farklı olarak kendi çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Bunu takdir ediyoruz" dedi.

Finlandiya'ya NATO uyarısı

Peskov, bu yıl NATO üyesi olan Finlandiya ile ABD arasında Pazartesi günü imzalanması planlanan savunma anlaşmasına da değinerek, bunun komşu ülke Finlandiya ile ilişkilerde tansiyonu artıracağını söyledi.

Rusya'nın, sınırlarındaki NATO altyapısını bir tehdit olarak algılayacağını belirten Peskov, "Bundan üzüntü duyuyoruz. Finlandiya ile mükemmel ilişkilere sahiptik. Kimse kimseyi tehdit etmiyordu, birbirimizle ilgili sorunumuz da şikayetimiz de yoktu. Kimse kimsenin çıkarlarına tecavüz etmiyordu. İlişkiler karşılıklı saygıya dayanıyordu. Ancak Finlandiya şimdi NATO üyesi olup NATO altyapısı şimdiden Finlandiya topraklarına girdiyse, bu bizim için apaçık bir tehdit oluşturur" ifadelerini kullandı.

AFP,rtr/BK,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?