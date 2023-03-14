Kremlin: Tahıl anlaşmasını uzatmak bir iyi niyet jesti

Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasını 60 gün süreyle uzatma önerisine ilişkin Rusya'dan bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bu, Rusya tarafından, bu kadar uzun bir zamanın ardından belli tarafların üstlendiği sorumluluk ve şartların yerine getirileceği umuduyla yapılmış bir tür iyi niyet jesti" diye konuştu.

Moskova, 18 Mart Cumartesi günü sona erecek anlaşmanın 60 günle sınırlı olmak üzere uzatılmasına dün onay vermişti. Ukrayna, önerinin anlaşmanın orijinaliyle "çeliştiğini" ancak teklifi reddetmediklerini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) bugün yapılan açıklamada anlaşmanın uzatılması için istişarelerin sürdüğü belirtildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke "Birleşmiş Milletler anlaşmanın bütünlüğünün korunması ve sürekliliğinin güvence altına alınması için her şeyi yapacaktır" dedi. Laerke tüm taraflarla istişarelerin çeşitli düzeylerde sürdürüldüğünü belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart'ta sona eriyordu Fotoğraf: dpa/Ukrinform/picture alliance

Peskov: Guterres, Batı'nın kör duvarını delemedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına yönelik verilen sözlerin ise tutulmadığı iddiasını da yineledi. Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres'in "maalesef kolektif Batı'nın kör duvarını delmeyi başaramadığını" söyledi. Moskova, Batı yaptırımlarının Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına engel olduğunu sık sık dile getiriyor.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022 tarihinde Ukraynalı ve Rus temsilcilerin katılımıyla, İstanbul'da imzalanan dört aylık anlaşma, geçen yıl Kasım ayında dört ay daha geçerli olacak şekilde uzatılmıştı. Ukrayna, anlaşmanın en az bir yıllığına uzatılmasını istiyordu. Anlaşma kapsamında bugüne dek, BM verilerine göre 24,1 milyon ton Ukrayna tahılı, Karadeniz limanlarından dünya piyasalarına taşındı.

Anlaşmanın uzatılması için İsviçre'nin Cenevre kentinde dün Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile Rus yetkilileri bir araya gelmişti. Görüşmelere, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffith ile BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da katıldı.

dpa, AFP / EC, JD