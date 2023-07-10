  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
PolitikaRusya

Kremlin: Türkiye-Ukrayna ilişkileri bizi hedef almamalı

33 dakika önce

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinin Moskova'yı hedef almaması gerektiğini belirtti. Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin ise henüz belli olmadığını kaydetti.

https://p.dw.com/p/4Tggg
Ukrayna lideri Zelenskiy, 8 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Ukrayna lideri Zelenskiy, 8 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.Fotoğraf: Ukraine Presidency/ZUMA/IMAGO

Rusya, Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri geliştirmeye hakkı olduğunu ancak bu ilişkilerin Moskova'ya karşı kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyareti sonrasında beraberinde Azov komutanları ile ülkesine geri dönmesine ve Bayraktar'ın Ukrayna'da insansız hava aracı üretmesi planlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Kuşkusuz Türkiye çağdaş bir devlet olarak Ukrayna dahil her ülke ile ilişkilerini geliştirme hakkına sahip. Ancak Türkiye'nin ortağı olarak, bu ilişkinin bizi hedef almayacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov
Kremlin sözcüsü Dimitri PeskovFotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Ukrayna ordusuna bağlı Azov alayında görev alan beş komutan, Mariupol kentini ele geçiren Rusya tarafından Mayıs 2022'de esir alınmıştı. Söz konusu komutanlar, geçen Eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında serbest bırakılıp Türkiye'ye götürülen askerler arasında bulunuyordu. Anlaşma, komutanların savaş bitene kadar Türkiye'de kalmasını öngörüyordu. Ancak Türkiye ziyareti sonrasında Zelenskiy ve komutanlar aynı uçakla Ukrayna'ya dönmüştü. Azov komutanlarının Zelenskiy ile birlikte Türkiye'den ayrılmasına Rusya tepki göstermiş ve anlaşmanın ihlal edildiğini savunmuştu.

Azov komutanları meselesinin Rusya'nın Türkiye'nin gaz üssü olma projesini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Peskov, bunların birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri "oldukça yakın, gelişmiş ve çok yönlü" olarak nitelendiren ve karşılıklı fayda sağladığına vurgu yapan Peskov, ancak iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılığı yaşandığını kaydetti.

Türkiye ile ilişkileri devam ettirmek istediklerini belirten Peskov, "Bu ilişkiler gerçekten çok yönlü. Karşılıklı fayda sağlayan ticareti ve ekonomik işbirliğini sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceği belli değil

Peskov, gelecek hafta süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda da açıklamalarda bulundu. Tahıl anlaşması konusunda söyleyecek yeni bir şey olmadığını belirten Peskov, anlaşmanın yenilenmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılması için Putin ile teması olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt vermişti. Gelecek ay Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini belirten Erdoğan, "Eğer Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşirse tabii bunu yüzde yüz görüşeceğiz. Yüz yüze yapacağımız görüşmelerde de bu konuyu ele alacağız" demişti.

Ukrayna tahılının gemilerle dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 17 Temmuz'da sona eriyor.

Rusya'da üretilen tahıl ve gübrenin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması için yeterince çaba gösterilmediğini savunan Moskova ise anlaşmanın süresinin uzatılması için bir neden olmadığını tekrarlıyor.

DW, rtr/JD, BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna lideri Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

İstanbul'da Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.
Politika8 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna lideri Zelenskiy, 8 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Kremlin: Türkiye-Ukrayna ilişkileri bizi hedef almamalı

Politika33 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Ankara | Ulf Kristersson und Recep Tayyip Erdogan

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

Politika2 saat önce

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Medya9 Temmuz 2023
Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre8 Temmuz 2023
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika8 Temmuz 2023

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık8 Temmuz 2023
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön