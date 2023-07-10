Kremlin: Türkiye-Ukrayna ilişkileri bizi hedef almamalı

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinin Moskova'yı hedef almaması gerektiğini belirtti. Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin ise henüz belli olmadığını kaydetti.

Rusya, Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri geliştirmeye hakkı olduğunu ancak bu ilişkilerin Moskova'ya karşı kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyareti sonrasında beraberinde Azov komutanları ile ülkesine geri dönmesine ve Bayraktar'ın Ukrayna'da insansız hava aracı üretmesi planlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Kuşkusuz Türkiye çağdaş bir devlet olarak Ukrayna dahil her ülke ile ilişkilerini geliştirme hakkına sahip. Ancak Türkiye'nin ortağı olarak, bu ilişkinin bizi hedef almayacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Fotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Ukrayna ordusuna bağlı Azov alayında görev alan beş komutan, Mariupol kentini ele geçiren Rusya tarafından Mayıs 2022'de esir alınmıştı. Söz konusu komutanlar, geçen Eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında serbest bırakılıp Türkiye'ye götürülen askerler arasında bulunuyordu. Anlaşma, komutanların savaş bitene kadar Türkiye'de kalmasını öngörüyordu. Ancak Türkiye ziyareti sonrasında Zelenskiy ve komutanlar aynı uçakla Ukrayna'ya dönmüştü. Azov komutanlarının Zelenskiy ile birlikte Türkiye'den ayrılmasına Rusya tepki göstermiş ve anlaşmanın ihlal edildiğini savunmuştu.

Azov komutanları meselesinin Rusya'nın Türkiye'nin gaz üssü olma projesini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Peskov, bunların birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri "oldukça yakın, gelişmiş ve çok yönlü" olarak nitelendiren ve karşılıklı fayda sağladığına vurgu yapan Peskov, ancak iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılığı yaşandığını kaydetti.

Türkiye ile ilişkileri devam ettirmek istediklerini belirten Peskov, "Bu ilişkiler gerçekten çok yönlü. Karşılıklı fayda sağlayan ticareti ve ekonomik işbirliğini sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceği belli değil

Peskov, gelecek hafta süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda da açıklamalarda bulundu. Tahıl anlaşması konusunda söyleyecek yeni bir şey olmadığını belirten Peskov, anlaşmanın yenilenmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılması için Putin ile teması olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt vermişti. Gelecek ay Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini belirten Erdoğan, "Eğer Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşirse tabii bunu yüzde yüz görüşeceğiz. Yüz yüze yapacağımız görüşmelerde de bu konuyu ele alacağız" demişti.

Ukrayna tahılının gemilerle dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 17 Temmuz'da sona eriyor.

Rusya'da üretilen tahıl ve gübrenin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması için yeterince çaba gösterilmediğini savunan Moskova ise anlaşmanın süresinin uzatılması için bir neden olmadığını tekrarlıyor.

DW, rtr/JD, BK