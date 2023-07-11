Kremlin: Türkiye'nin NATO üyesi olarak yükümlülükleri var

İsveç'in NATO üyeliğine karşı yeni tedbirler alacağını duyuran Kremlin, Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak yükümlülükleri olduğunu ve Ankara ile aralarında görüş ayrılıkları kadar ortak çıkarlar da bulunduğunu duyurdu.

Kremlin Sarayı, İsveç'in NATO'ya üye olmasının Rusya'nın güvenliğine bariz etkileri olacağını ve Finlandiya'nın İttifak'a katılımının ardından alınan önlemlere benzer tedbirlerin yürürlüğe konacağını duyurdu. Rusya, Finlandiya'nın geçen Nisan ayında NATO'ya katılmasının ardından, ülkenin kuzeybatısında yeni bir kolordu gücü oluşturulacağını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakma kararı ile ilgili olarak da, Türkiye'nin bir NATO üyesi sıfatıyla yükümlülükleri olduğunu ve Moskova'nın bu sebepten dolayı yanılsamalara kapılmadığını dile getirdi.

Rusya ile Türkiye'nin bazı konularda görüş ayrılığı içinde olmakla beraber birçok konuda da ortak çıkarlara sahip olduğunu vurgulayan Peskov, Moskova'nın amacının, Ankara ile ilişkilerini daha da geliştirmek olduğunu aktardı.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği büyük risk taşıyor"

Interfax haber ajansının aktardığına göre, açıklamalarında Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine de değinen Peskov, bu ülkenin hızlandırılmış bir süreç sonunda İttifak bünyesine dahil edilmesi halinde bunun, "Avrupa'nın güvenliği açısından büyük bir tehlike potansiyeli taşıyacağını" ifade etti. Peskov ayrıca, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, "Güçlü bir Rusya karşıtı tavır" sergilendiğini öne sürdü.

Dmitri Peskov Fotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO

Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Ukrayna'ya uzun menzilli füze temin edeceği açıklamasına da değinerek, bunun bir "hata" olduğunu ve Rusya'nın karşı tedbirler alacağını belirtti. Peskov, "Bizim açımızdan bu karar, sonuçlarına Ukrayna'nın katlanması gereken bir hatadır" dedi.

Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Litvanya'da, Ukrayna'ya Scalp tipi 250 kilometre menzili olan füzelerden göndereceklerini duyurmuştu.

Reuters,dpa,AFP / ET,HT

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