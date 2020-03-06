 Kremlin: Türkiye ile yakın işbirliği sürecek | DÜNYA | DW | 12.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Kremlin: Türkiye ile yakın işbirliği sürecek

Erdoğan-Putin telefon görüşmesi sonrasında Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin İdlib'de gerilimin yatışmasından memnuniyet duyduğu ve yakın işbirliğini sürdürmenin önemini bir kez daha vurguladığı bildirildi.

Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Kremlin'de bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Kremlin'de bir araya gelmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Perşembe günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında Kremlin açıklama yaptı.

Açıklamada iki liderin Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin büyük ölçüde yatışmasından dolayı memnuniyet duydukları ve birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundukları bildirildi.

Erdoğan ve Putin'in "durumun daha da istikrara kavuşması ve kalıcı bir ateşkes rejiminin sağlanması için yakın işbirliğinin sürdürülmesinin önemini" bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi.

Türkiye ile Rusya arasında 6 Mart'ta yürürlüğe giren mutabakat uyarınca İdlib'de yeniden ateşkes sağlanmış, Türk ve Rus ordusunun bölgede ortak devriye gezmesi kararlaştırılmıştı.

Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada "daha şimdiden ufak tefek ateşkes ihlalleri yaşanmaya başladığını" ve Suriye'nin ateşkese uymaması halinde bir öncekinden daha "ağır" bir şekilde üzerlerine gideceklerini söylemiş, "Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Rus ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise kayıtlarda İdlib bölgesi içinden gerçekleştirilmiş bir saldırının bulunmadığı bildirilmişti.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD: Rusya ateşkesi bozabilir, hazırlık yapıyoruz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Ankara Büyükelçisi Satterfield, Rusya’nın İdlib’deki ateşkesi her an bozabileceği uyarısında bulundu. (10.03.2020)  

Merkel ve Erdoğan İdlib ve sığınmacıları görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştükleri ve İdlib ve Yunanistan sınırındaki durumu ele aldıkları bildirildi. (06.03.2020)  

Erdoğan-Putin zirvesi sonrasında İdlib’de ne değişti?

Moskova’da yaklaşık 6 saat süren İdlib zirvesinin sonuçları, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gazeteci Murat Yetkin, dünyanın gözünün çevrildiği zirveyi 5 maddede özetledi. (06.03.2020)  

Benzer içerik

Russland Moskau | Recep Tayyip Erdogan und Vladimir Putin

"Erdoğan kendisini İdlib’de çıkmaz bir sokağa soktu" 06.03.2020

Alman gazetelerinin yorum sütunlarında, Ankara-Moskova hattındaki İdlib pazarlığı, Türkiye ile AB arasındaki sınır gerilimi ve Hanau’daki ırkçı terör saldırısı yer aldı.

Russland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Wladimir Putin in Moskau

Kremlin Sarayı'nda bekletilme tartışması 10.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, Rusya ziyareti sırasında bekletildiği iddiaları partilerin grup toplantılarında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, "Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

Türkei Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Istanbul

Merkel ve Erdoğan İdlib ve sığınmacıları görüştü 06.03.2020

Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştükleri ve İdlib ve Yunanistan sınırındaki durumu ele aldıkları bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Diyarbakır'da Nevroz kutlamaları (Arşiv)

Canlı Anlatım- Diyarbakır'da Nevruz, Manisa'da Mesir şenliği iptal edildi

Koronavirüs vakalarındaki hızlı yayılma ve ölümler nedeniyle önlemler yaygınlaştırılıyor. Gelişmeleri canlı anlatımımızdan izleyebilirsiniz.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  