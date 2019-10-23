 Kremlin: Suriye′deki tüm yabancı askerler çekilmeli | DÜNYA | DW | 24.10.2019

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DÜNYA

Kremlin: Suriye'deki tüm yabancı askerler çekilmeli

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de meşru bir şekilde bulunan tek yabancı gücün Rusya'ya ait olduğunu belirterek ABD başta olmak üzere tüm yabancı askerlerin nihai olarak ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda Salı günü vardığı Soçi mutabakatının ardından ülkede kalan yabancı askerler konusunda Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD unsurları başta olmak üzere, Suriye'de kalan tüm yabancı askerlerin nihai olarak ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Peskov, "Suriye'deki ABD askerlerinin varlığıyla ilgili pozisyonumuz iyi biliniyor. Ülkede, sadece Rus askerlerinin varlığı Suriye liderliğinin daveti üzerine meşrudur" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Kremlin Sözcüsü, "Tabii ki nihai hedef tüm yabancı askerlerin ve yabancı orduların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin topraklarından çekilmesidir" şeklinde konuştu.

Moskova'nın duruşunu aynı zamanda Şam'ın da paylaştığını belirten Peskov, ülkede siyasi çözümün sağlanmasının ardından önceliklerinin bu nihai hedef olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD küçük bir güç bırakmayı hedefliyor

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı, 17 Ekim'de ABD'nin girişimiyle 120 saatlik çatışmasızlık ilan ettiği ve Salı günü de Rusya ile varılan Soçi mutabakatı neticesinde durdurduğu "Barış Pınarı Harekâtı" öncesinde Washington, Suriye'deki güçlerinin çekileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump harekât boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhaliflerden oluşan Milli Suriye Ordusu'nun YPG'ye karşı yürüttüğü mücadele konusunda karışık sinyaller vermiş ve Washington'ın Suriye'deki askeri varlığının geleceği belirsiz bir görünüm almıştı.

"Barış Pınarı Harekâtı"nın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye karşı getirilen bir takım ABD yaptırımlarının, ateşkesin sürekliliğinin açıklanmasıyla kaldırıldığını açıkayan Trump, Çarşamba günkü konuşmasında "Bırakın bu kana bulanmış topraklardaki savaşı başkaları versin" ifadesini kullanarak askerlerinin çekileceğini tekrar etmişti.

Ancak Başkan aynı açıklamasında, Suriye'deki petrol kaynaklarının güvence altına alındığını belirtmiş ve petrol sahalarının korunması için az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Soçi mutabakatı öncesinde benzer bir açıklama yaparak askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının olduğu bölgede bırakma seçeneğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

DW,dpa / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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