Kremlin suikast iddiasını reddetti: Sahte bir hikaye

Rusya, Almanya'nın silah üreticisi Rheinmetall'in patronu Armin Papperger'e suikast planı yaptığı iddialarını reddetti. Kremlin, açıklamasında medyada çıkan haberlerin "sahte" enformasyonlara dayandığını ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bu enformasyonların anonim kaynaklardan geldiğini belirterek bunların "ciddi bir dokümantasyon" içermediğini ve ciddiye alınamayacağını söyledi.

"Çeşitli medya kuruluşlarından gelen ve hiçbir ciddi argüman içermeyen ve anonim kaynaklara dayanan haberler hakkında yorum yapmak bizim için çok zor" diyen Dmitri Peskov, "Hepsi başka bir sahte hikaye tarzında sunuluyor, o nedenle bu tür raporlar ciddiye alınamaz" dedi.

ABD'li haber kanalı CNN, Almanya'nın silah ve askeri malzeme üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO'su Armin Papperger'e Rusya'nın suikast planı yaptığını, ancak planın engellendiği bildirmişti. Habere göre Amerikan istihbarat servisleri, Rus hükümetinin Papperger'e suikast planladığını bu yılın başında tespit etti. Bunun üzerine Alman tarafı bilgilendirildi, ardından Papperger koruma altına alındı.

ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fotoğraf: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Joe Biden'ın gafları

Kremlin Sözcüsü Peskov Moskova'daki basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Washington'daki NATO liderler zirvesinde yaptığı gaflara da değindi. Peskov "Bu bizim konumuz değil. Bu ABD'nin konusu. Bırakalım Amerikan seçmenler adayların başkanlık şansını belirlesin" ifadelerini kullandı.

Joe Biden zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sözü bırakırken kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olarak anons etmişti. Hatasını hemen fark ederek düzelten Biden dilinin sürçtüğünü zira "Putin'i yenmeye odaklandığını" belirtmişti.

Biden'ın Putin hakkında saygısız yorumlarda bulunduğunu not ettiklerini söyleyen Peskov "Bizim açımızdan bu kabul edilemez. Bu (tarz bir davranış), Amerikan devlet başkanına yakışmıyor" dedi.

Biden ayrıca başkanlık seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ismini de yardımcısı Kamala Harris ile karıştırmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden Washington'a gelen NATO ülkeleri liderlerine hitap ediyor Fotoğraf: Nathan Howard/REUTERS

Rus topraklarını vurma kısıtlamasının kaldırılması

Kremlin Sözcüsü Peskov NATO zirvesinde bazı Batılı ülkelerin Kiev'e verdikleri silahlarla Rus egemenlik sahasındaki hedefleri de vurma izni vermesini not ettiklerini ve bunun gerilimi tehlikeli bir biçimde tırmandırdığını belirtti.

Peskov "Londra gibi bazı başkentlerin temsilcilerinden bu bakımdan herhangi bir kısıtlama görmediklerine dair açıklamalar görüyoruz. Ve bazı ülkelerin de dengeyi korumaya çalıştığını ve uzun menzilli füzelerin kullanımı açısından kolaylaştırmalara karşı olduklarını görüyoruz" dedi.

Halihazırda bu tür silahların Rus topraklarını vurmak için zaten kullanıldığını belirten Peskov "Ancak bu mesafeyi arttırmaya gelince bu tamamen bir provokasyondur, gerilimin yeni ve çok tehlikeli bir biçimde tırmandırılmasıdır" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak dün yaptığı açıklamada müttefiklerden gönderdikleri silahlarla ilgili olarak Rusya içindeki hedefleri vurmama kısıtlamasını kaldırmalarını istemişti.

Karadeniz tahıl anlaşması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme sonrasında feshedilmiş Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönüşün mümkün olup olmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Peskov "Kremlin herhangi bir anlaşmayı dışarıda bırakmıyor. Kremlin, Başkan (Vladimir) Putin defalarca diyaloğa açık olduğunu söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington'da Zelenskiy ile dün bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların" ele alındığı görüşmede Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını" ifade etti.

DW, Reuters, AFP / EC, HS

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