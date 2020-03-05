Kremlin Sarayı'nda bekletilme tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin, Moskova ziyareti sırasında, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından iki dakika bekletildiğine dair iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüntüleri, "Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık" olarak nitelendirirken, muhalefet liderleri de grup toplantılarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, 5 Mart Perşembe günü Moskova'da yaptığı görüşme öncesinde diplomatik teamüllere aykırı olarak iki dakika boyunca bekletildiğini iddia eden görüntüler bir Rus televizyon kanalında yayınlanmasının ardından, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntülere ilişkin olarak Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uçak düşürme hadisesinde de görmüştük. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor" şeklinde konuştu. Her iki liderin de farklı yerlerden geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bundan bir şey çıkartmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettiyse bunun tanımı küstahlıktır" diyen Bahçeli, "Malum video ümit ederiz ki maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Bunu asla kabul etmiyorum

Partisinin meclisteki grup toplantısında söz konusu görüntülere değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ağrıma giden Putin'in el işaretiyle bizimkileri çağırması. Dışişleri Bakanını görüyorsunuz ter basmış, dosyayı yelleç gibi kullanıyor. Bir görüntü var içimi acıtıyor. Biri havaya, biri yana bakıyor, biri kravatıyla oynuyor. Yanlış mı yanlış, haksızlık mı haksızlık. Hak ediyorlar mı hayır. Bunu asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını eleştiren açıklamalarda bulundu. Akşener, Erdoğan'ın bekletildiği görüntülere ilişkin olarak, "Gittin, kapılarda bekletilmeye razı olup, üstüne bir de 'kabul edildiğiniz' için teşekkür ettin. Dostun Putin, kapı önünde bekleme görüntülerinizi Rus medyasına servis edip, bizi rezil etti. Sense gittin, onurumuzu kapılarda bıraktın, geldin" ifadesini kullandı.

DW / JD,ET

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