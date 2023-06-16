Kremlin: Putin yakında Türkiye'yi ziyaret edecek

Kremlin dış politika danışmanı Uşakov, Erdoğan ile Putin'in, Rus liderin Türkiye ziyaretinin "yakında" gerçekleşmesi için mutabık kaldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakında" Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Rus Rus Interfax haber ajansının haberine göre Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in ziyaretin yakında gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Uşakov, dün yaptığı bir açıklamada da Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini, ziyaretle ilgili hazırlıkların sürdüğünü, ancak kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e davetini kamuoyunda aylardır defalarca dile getirmiş, ancak Kremlin'den ziyaretle ilgili somut açıklamalar yapılmamıştı.

Putin hakkında yakalama kararı var

Putin'in yurt dışı ziyaretleri, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Mart ayında savaş suçu gerekçesiyle çıkarttığı yakalama kararı nedeniyle uluslararası alanda yakından takip ediliyor.

Putin'in Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS zirvesine bu nedenle katılmayacağı tahmin ediliyor. Ancak Güney Afrika'dan farklı olarak Türkiye, UCM kurucu sözleşmesine imza atmadığı için Mahkeme'nin kararlarını uygulama yükümlülüğü bulunmuyor.

rtr,dpa/BK,EC