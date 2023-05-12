  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitri PeskovFotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Kremlin Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarını reddetti

46 dakika önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği suçlamasına Kremlin'den yanıt geldi.

https://p.dw.com/p/4RGKj

Kremlin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bu açıklamaları güçlü bir biçimde reddediyoruz" diyerek  "Resmi olarak açıklıyoruz: Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" dedi.

"Eğer birisi Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi iletmişse, onlar yalancıdır" diyen Peskov Moskova'nın Ankara ile ilişkilere büyük değer verdiğini söyledi. Peskov "Türkiye'nin karşı karşıya olduğumuz bir dizi bölgesel ve küresel soruna ilişkin son derece sorumlu, egemen ve iyice düşünülmüş bir pozisyonu var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı Türkiye'deki seçim sürecine müdahale etmekle suçlamıştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu aynı ifadeleri Rusça olarak da paylaşmıştı.

Bu açıklamadan önce de Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak seçimlere Rusların müdahale ettiklerine dair duyumlar aldıklarını söylemişti. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Toprak, "Devletlerin iç işlerimize bu süreçte müdahale etmesini veya partilerden birini tercih etmesini doğru bulmayız" demişti. Toprak "Şöyle yapıldı' demiyorum ama altını çiziyorum: Bu süreçteki duyum ve davranışları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlar konusunda tabi ki bazı şeylerimiz var. Bunun doğru olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AFP / EC, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

Kremlin Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarını reddetti

Politika46 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yapay zeka ile üretilen haber siteleri nasıl anlaşılır?

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Teknoloji1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa basını Türkiye'deki seçimlere ilişkin bugün ne yazdı?

Avrupa basını Türkiye'deki seçimlere ilişkin bugün ne yazdı?

Politika4 saat önce

Twitter'da beş gündem etiketinden biri sahte

Twitter'da beş gündem etiketinden biri sahte

Politika4 saat önce
Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımı tamamlanmadı

Deprem bölgesinde hurda demir tartışması

Deprem bölgesinde hurda demir tartışması

Politika7 saat önce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?

Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?

Politika19 saat önce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi

İnce'nin çekilmesi seçim sonucunu değiştirir mi?

İnce'nin çekilmesi seçim sonucunu değiştirir mi?

Politika22 saat önce
Ana sayfaya dön