Kremlin Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarını reddetti

Kremlin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bu açıklamaları güçlü bir biçimde reddediyoruz" diyerek "Resmi olarak açıklıyoruz: Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" dedi.

"Eğer birisi Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi iletmişse, onlar yalancıdır" diyen Peskov Moskova'nın Ankara ile ilişkilere büyük değer verdiğini söyledi. Peskov "Türkiye'nin karşı karşıya olduğumuz bir dizi bölgesel ve küresel soruna ilişkin son derece sorumlu, egemen ve iyice düşünülmüş bir pozisyonu var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı Türkiye'deki seçim sürecine müdahale etmekle suçlamıştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu aynı ifadeleri Rusça olarak da paylaşmıştı.

Bu açıklamadan önce de Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak seçimlere Rusların müdahale ettiklerine dair duyumlar aldıklarını söylemişti. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Toprak, "Devletlerin iç işlerimize bu süreçte müdahale etmesini veya partilerden birini tercih etmesini doğru bulmayız" demişti. Toprak "Şöyle yapıldı' demiyorum ama altını çiziyorum: Bu süreçteki duyum ve davranışları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlar konusunda tabi ki bazı şeylerimiz var. Bunun doğru olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AFP / EC, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?