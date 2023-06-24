Erdoğan'dan Putin'e destek

Rusya lider Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'nın Wagner'in başkaldırısına yönelik attığı adımları desteklediğini ifade etti. Gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, Putin'e tam destek verdiğini ve Rus hükümetinin attığı adımları desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, görüşmede, Rusya'da yaşanan son olayların ele alındığını bildirerek, Erdoğan'ın, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajını Putin'e ilettiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak ise, Rus lider Vladimir Putin’in kaderinin önümüzdeki 48 saat içinde bellli olacağını kaydetti. Podolyak, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in silahlı başkaldırısını Twitter hesabı üzerinden, "Önümüzdeki 48 saat, Rusya'nın yeni durumunu belirleyecek. Ya tam teşekküllü bir iç savaş ya da uzlaşmalı bir iktidar geçişi veya Putin rejiminin çöküşünün bir sonraki aşamasından önce bir ara" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Moskova'nın büyük ölçüde bir zayıflıktan muzdarip olduğunu öne sürdü. Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın zayıflığı ortada" ifadelerini kullananan Ukrayna lideri, "Moskova'nın uzunca bir süre propaganda yoluyla bu zayıflığı ve hükümetin aptallığını örtmeye çalıştığını" belirterek, "Ancak şimdi o kadar büyük bir kaos söz konusu ki, artık hiçbir yalan bu gerçeği gizleyemiyor" açıklamasında bulundu.

AB: Gelişmeleri yakından izliyoruz

Avrupa Birliği de (AB) Rusya'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını verdi. Twitter hesabı üzerinden, "Bu belli ki Rusya'nın iç meselesi" diyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, durumu yakından izlediğini ve AB liderleri ve G7 partnerleriyle iletişimde olduğunu ifade etti. Michel, Ukrayna'ya desteklerinin de baki olduğunun altını çizdi.

Berlin'den de "gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'daki gelişmeleri dün akşamdan bu yana oldukça yakından izliyoruz" mesajını paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kızıl Meydan'a giriş çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı Fotoğraf: Sofya Sandurskaya/ITAR-TASS/IMAGO

Alman Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşları için Rusya'ya seyahat ve güvenlik tavsiyelerini de güncelledi. Berlin, vatandaşlarına tansiyonun yüksek olduğu bölgelerden; özellikle de Rostov'dan kaçınması tavsiyesinden bulundu. Bakanlığın güncellemesinde, "Moskova'da devlet kurumları, özellikle askeri kurumlardan da mümkün olduğunca kaçınılması gerekmekte. Bir diğer güncellemeye kadar şehir merkezinden de uzak durulmalı. Rus güvenlik makamlarının talimatları kati surette izlenmeli" denildi.

Putin müttefikleriyle görüştü

Wagner lideri Yevgeni Prigojin'i hain olarak nitelendiren ve silahlı başkaldırıya katılanların cezalandırılacaklarını duyuran Rusya lideri Putin’in müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'yla görüştüğü bildirildi.

Belarus basını, iki liderin telefonda görüştüğünü ve Putin'in müttefiğine Rusya'daki durum hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Kremlin, Putin’in Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'le de görüştüğünü bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan (onları) Rusya'daki duruma ilşkin bilgilendirdi diye konuştu. Kazak basını, Tokayev'in Putin'e yaşananların Rusya'nın iç meselesi olduğu görüşünü paylaştığını, Rus liderin de Tokayev'e anlayışı için teşekkür ettiğini bildirdi.

dpa,AFP,AP / SÖ,ET