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Erdoğan ve PutinFotoğraf: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Kremlin: Erdoğan arabuluculuk için resmi teklif yapacak

2 saat önce

Putin'in danışmanı Uşakov, Erdoğan'ın Astana'da Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için resmi girişimde bulunacağı tahminini dile getirdi. Uşakov, Putin ile görüşmek istemeyen Zelenskiy'e de "Asla asla deme" mesajı verdi.

https://www.dw.com/tr/kremlin-erdo%C4%9Fan-arabuluculuk-i%C3%A7in-resmi-teklif-yapacak/a-63418832

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmesi öncesinde Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk tekliflerine işaret ederek "Erdoğan görüşmede muhtemelen resmi bir şeyler önerecek" dedi.

Çarşamba günü Moskova'da açıklamalarda bulunan Uşakov, "Türkler arabuluculuk teklif ediyor. Eğer herhangi bir görüşme gerçekleşirse, bu onların topraklarında olacak: Ya İstanbul ya da Ankara'da" diye konuştu.

"Türklerin Ukrayna anlaşmazlığının çözümü bağlamında yeni inisiyatifler geliştirmeye hazır olduğuna" değinen Uşakov, "Basında, Türk tarafının bu konuda spesifik fikirler ortaya koyacağına dair haberler var. Erdoğan'ın Astana görüşmesinde bu konuya aktif biçimde temas etmesini ihtimal dışında bırakmıyorum. Bizi çok ilginç ve yararlı görüşmenin beklediğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Uşakov, "Türkiye prensipte Batı'nın yasa dışı yaptırımlarına katılmıyor. Türkiye'nin bu tutumu, ticaretin ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için ek bir itici güç sağlıyor" diye konuştu.

Zelenskiy'ye "asla asla deme" mesajı

Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere açık olduklarını, ancak bunun Putin ile olmayacağını söylemişti. Zelenskiy'nin bu sözlerini değerlendiren Kremlin temsilcisi Uşakov, "Kendisine şunu söylemek isterim: Asla asla deme" ifadesini kullandı.

Türkiye daha önce Moskova ve Kiev arasında gerçekleşen iki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Mart ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'nın katılımıyla yapılan görüşme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gerçekleşen ilk üst düzey görüşme niteliğindeydi.

Temmuz ayında ise, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda, Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yeniden başlanabilmesi için tahıl koridoru anlaşmasına imza atmıştı.

Reuters,AFP/BÜ,BK

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