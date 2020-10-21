 Kremlin: Barışçıl çözümün alternatifi yok | DÜNYA | DW | 22.10.2020

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DÜNYA

Kremlin: Barışçıl çözümün alternatifi yok

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Rusya, bölgede barışçıl çözüm dışında bir alternatif olmadığını açıkladı. Bakü ve Erivan'dan gelen açıklamalar ise farklı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki krizde tek yolun barışçıl çözüm olduğunu dile getirdi. Sözcü, Rus hükümetinin müzakereden yana olduğunun altını çizdi.

Bakü ve Erivan'dan ise diplomatik çözüm konusunda temkinli açıklamalar geliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çarşamba günü yaptığı, "Uzun süre ateşkes olmayacak" açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Japon Nikkei gazetesine verdiği demeçte, prensipte Paşinyan'la görüşebileceğini belirterek, "Ancak bu Ermeni hükümetiyle barışçıl çözüm şansı maalesef çok az" dedi.

"Ermenistan tarafından gelen yapıcı olmayan ve provokatif açıklamaların ve davranışların müzakereleri anlamsız hale getirdiğini" ifade eden Aliyev, "Azerbaycan'ın tüm toprakları kurtarılacak. Tümü..." ifadelerini kullandı. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine aktif olarak dahil edilmesi gerektiğini de ifade etti.

"Kültürel özerklik verilebilir"

Aliyev, bugün Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada da Dağlık Karabağ'daki Ermenilere kültürel özerklik sağlanabileceğini, ayrıca Bakü'nün kendi koşulları dahilinde bölgeye barış gücü ve gözlemci gönderilmesine de karşı olmadığını vurguladı.

Paşinyan'ın açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırmıştı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın cuma günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

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DW Azerbaycan'da: Savaş sivillerin canına ve malına mal oluyor

Reuters,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Dağlık Karabağ'da kırılgan ateşkes

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