Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık

Rusya, Kiev'de vurulan çocuk hastanesini kendilerinin hedef almadığını iddia etti. Savaşın başından beri Ukrayna'da çok sayıda hastane bombalandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinin bombalanmasında sorumluluğu olduğunu reddetti.

Hastaneye isabet eden füzenin Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerince ateşlendiğini öne süren Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Israrla vurguluyorum: Biz sivilleri hedef almıyoruz" dedi.

Ukrayna Güvenlik Servisi ise hastane binasında Rus yapımı "Kh-101" tipi seyir füzesine ait parçalar bulduklarını, incelenmek üzere bölgeden alındığını açıkladı. Saldırıda hastanenin 2 katlı toksikoloji merkezi büyük ölçüde yıkılırken, hemen yanındaki 11 katlı ana binada hasar meydana geldi.

Moskova hastane ve okulların bombalandığı geçmiş saldırılar sonrasında da kendilerinin rolü olmadığı savunmasını yapmıştı. Kiev Ekonomi Üniversitesi (KSE) raporuna göre savaşın başından beri Ukrayna genelinde bin 300'den fazla sağlık tesisi saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Pazartesi günü başkent Kiev'e çok sayıda Rus füzesi isabet etti Fotoğraf: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Rus ordusunun Pazartesi günü Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik füze saldırılarında 41 kişi öldü. Sağlık yetkilileri, ölenlerden ikisinin Okhmatdyt çocuk hastanesinde bulunan yetişkinler olduğunu açıkladı.

Okhmatdyt başkent Kiev'deki en önemli çocuk hastanelerinden biriydi.

NATO zirvesinden bir gün önce gerçekleştirilen hava saldırıları, son aylarda yaşananların en ölümcülü oldu. Saldırıların ardından bir günlük yas ilan edildi.

Bu arada Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach vurulan hastanedeki tedavileri aksayan çocukların Almanya'ya getirileceğini söyledi. Lauterbach sosyal medya sitesi X'te "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kasıtlı olarak bir çocuk hastanesine saldırarak bir kez daha savaş suçlusu olduğunu gösterdi" mesajını paylaştı.

dpa,Reuters / MUK,HT

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