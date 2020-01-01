 Krefeld′deki yangının zanlıları tespit edildi | ALMANYA | DW | 02.01.2020

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ALMANYA

Krefeld'deki yangının zanlıları tespit edildi

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde çıkan yangına sebep olduğu gerekçesiyle üç kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, hayvanat bahçesi yakınlarında beş dilek fenerini gökyüzüne uçurduklarını kabul etti.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, yangına yol açan dilek fenerleri

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, yangına yol açan dilek fenerleri

Yılbaşı gecesi Almanya'daki Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde çıkan yangına üç kişinin sebep olduğu açıklandı. Krefeld polisi ve savcılık düzenledikleri basın toplantısında, yılbaşı gecesi bir kadın ile iki yetişkin kızının, Almanya'da yasak olan beş dilek fenerini gökyüzüne uçurduğunu, bu fenerlerin Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangına yol açtığını belirtti. Yaşları 30-60 arasında değişen üç kadının işledikleri suçun bilincinde olduğu ve emniyete kendilerinin gittiği belirtildi.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yılbaşı gecesi maymunların bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede yayılmış ve bu bölümde bulunan 30'dan fazla hayvan telef olmuştu. Ölen hayvanlar arasında goril, orangutan ve şempanzeler de bulunuyor. Yetkililer yangının yol açtığı maddi zararın tam olarak tespit edilemediğini ancak çift haneli milyon euroya ulaştığını kaydediyor. 

Krefeld polisi Almanya genelinde yasak olan ve yangına yol açtığı belirtilen beş dilek fenerinin internet üzerinden satın alındığını açıkladı.

dpa, epd, AFP / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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