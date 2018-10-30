Kramp-Karrenbauer rehberden numarasını sildirecek

Yeni CDU lideri Kramp-Karrenbauer'e tebrik ve eleştiri

CDU liderliğini Merkel'den devralan Kramp-Karrenbauer'i SPD, CSU, Yeşiller ve FDP tebrik ederken, Sol Parti ve AfD bu gelişmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savundu. CDU'nun yeni genel sekreteri ise Paul Ziemiak oldu. (08.12.2018)