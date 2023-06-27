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"AfD hükümete gelirse Almanya'yı terk ederim"

2 saat önce

Thüringen eyaletinin Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer, aşırı sağcı AfD'nin hükümete gelmesi halinde aynı gün Almanya'yı terk edeceğini dile getirdi.

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Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer
Stephan KramerFotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Almanya'da Thüringen eyaletinin Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. İsrail'de yayın yapan televizyon kanalı Kan'a konuşan Kramer, aşırı sağcı bu partinin hükümete ortak olması gibi bir senaryo halinde ailesiyle birlikte derhal Almanya'yı terk edeceğini dile getirdi. 

Onbeş yıl boyunca Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Kramer, "AfD çok daha büyük ve radikal bir planın parlamentodaki ayağı. Zira onların ajandaları bu; hükümeti, devleti ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin üzerinde kurulu olduğu bütün bir sistemi alaşağı etmek istiyorlar" diye konuştu.

AfD'nin (Almanya için Alternatif) federal parlamentodaki grup odası
Anketlere göre, aşırı sağcı AfD'nin oy oranındaki yükseliş sürüyor.Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Kramer, AfD Thüringen eyalet grubu başkanı Björn Höcke'nin "takım elbiseli bir Nazi olup olmadığına" ilşkin soruya ise, "(Höcke) bir aşırı sağcı. Bu da aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Ama biraz daha kibar bir biçimde ifade edilişi" diye yanıt verdi. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da daha önce yaptığı konuşmalarda tartışmalı ifadeler kullanan ve Nasyonal Sosyalizm refaransları verdiği belirtilen Höcke'yi aşırı sağcı olarak nitelendirmişti.

AfD'nin yükselişi sürüyor

Thüringen eyaletinin Sonneberg ilçesinde yapılan meclis seçimleri ilk kez bir AfD'li adayın zaferiyle sonuçlanmış; 25 Haziran'da düzenlenen seçimlerin ikinci turunda AfD'li Robert Sesselmann, oyların yüzde 52,8'ini alarak ilçe başkanı olmuştu.

Kamu yayın kurumu ARD'nin düzenli olarak yaptığı "Deutschlandtrend" araştırmasına göre, AfD'nin geçen aya oranla oylarını bir puan artırarak yüzde 19'a çıkarması da ülkede büyük yankı uyandırmış durumda.

Böylece muhalefetteki aşırı sağcı parti, iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranını halihazırda geçmiş bulunuyor.

 

dpa,DW / SÖ,ET

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