Kramatorsk saldırısında yaralanan Ukraynalı yazar öldü

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Kramatorsk kentinde 27 Haziran'da düzenlediği füze saldırısında yaralanan Ukraynalı yazar Victoria Amelina hayatını kaybetti. Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Ukrayna şubesinden yapılan açıklamada, Victoria Amelina'nın Cumartesi günü tedavi gördüğü Mehnikov Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

37 yaşındaki Amelina, Rusya'nın saldırıyı düzenlediği sırada Kolombiyalı yazar ve gazetecilerle birlikte bir restoranda bulunuyordu. Doktorların verdiği bilgiye göre, saldırıda ağır yaralanan Amelina'nın "kafatasında kırıklar" oluşmuştu. Amelina'nın hayatını kaybetmesi ile Kramatorsk saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Saldırıda 61 kişi de yaralanmıştı.

Lviv doğumlu Amelina'nın kaleme aldığı şiir, yazı ve denemeler, aralarında İngilizce, Almanca ve Lehçe'nin bulunduğu dillere çevrilmişti.

PEN Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, Amelina Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı Şubat 2022'den beri, işgal altındaki bölgelerde Rusların işlediği savaş suçlarını kayıt altına alma çalışmalarına da katılıyordu.

AFP/JD, BÖ