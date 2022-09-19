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Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için çok sayıda ülkeden liderler ve temsilciler Westminster Katedrali'ne geldi - (19.09.2022 / Londra)
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için çok sayıda ülkeden liderler ve temsilciler Westminster Katedrali'ne geldi - (19.09.2022 / Londra)Fotoğraf: Frank Augstein/AFP/Getty Images
ToplumBirleşik Krallık

Kraliçe 2. Elizabeth'e son veda

10 dakika önce

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün Londra'da yapılacak cenaze töreni ile eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek. Cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından liderler kente akın etti.

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Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin tabutunun bulunduğu Westminster Salonu önünde bugün de kuyruklar oluştu.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine halk yoğun ilgi gösterdi - (19.09.2022 / Londra)
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine halk yoğun ilgi gösterdi - (19.09.2022 / Londra)Fotoğraf: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Westminster Katedrali'nde yapılacak resmi cenaze töreninin öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı tören nedeniyle Londra'da olağanüstü bir gün yaşanıyor. Kentte okul ve üniversiteler eğitime bir gün ara verirken, mağazalar da kapalı kalacak.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti | Hayatı, aşkı ve trajedileri

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte polis, gizli servis görevlileri ve terörle mücadele ekiplerinin, ülke tarihindeki en büyük güvenlik operasyonunu yürütmek için birlikte görev yaptığı bildirildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için Westminster Katedrali'ne gelen konuklar - (19.09.2022 / Londra)
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için Westminster Katedrali'ne gelen konuklar - (19.09.2022 / Londra)Fotoğraf: Christopher Furlong/Getty Images

Westminster Katedrali'nde yapılacak törenin ardından naaşın Windsor Kalesi'ne getirilmesi bekleniyor. Burada aile üyeleri, politikacılar ve Kraliçe'nin çalışanlarından oluşan 800 kişinin katılacağı küçük törenin ardından Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.

İngiliz Polis Teşkilatı da Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde yer aldı - (19.09.2022 / Londra)
İngiliz Polis Teşkilatı da Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde yer aldı - (19.09.2022 / Londra)Fotoğraf: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de, 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

 

dpa / BÖ,ET

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