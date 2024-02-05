Kral Charles’a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser hastalığına yakalandığı duyuruldu. Buckingham Sarayı, Kral'ın Pazartesi günü tedaviye başladığını ve iyileşip görevinin başına dönmek için sabırsızlandığını açıkladı.

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. Saray'dan yapılan açıklamada kanserin türü açıklanmazken teşhisin prostat büyümesine yönelik tedavi sırasında konduğu söylendi. Reuters haber ajansına konuşan Kraliyet'e yakın bir kaynak, Charles'a konulan teşhisin prostat kanseri olmadığını belirtti.

Buckingham Sarayı, Pazartesi günü tedavisine başlanan Kral Charles’ın iyimser olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede görevinin başına dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Kral Charles tedavisi boyunca resmi devlet işlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Geçen hafta ameliyat olmuştu

75 yaşındaki Kral Charles geçen hafta prostat büyümesi sebebiyle ameliyat geçirmişti. Buckingham Sarayı, Kral'ın erkekleri prostat kontrolü yaptırmaya teşvik için bu tedaviyi kamuoyuna açıklamayı tercih ettiğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer sosyal medyada Kral Charles’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Reuters/EÇ,BK

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