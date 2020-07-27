Kovid-19 vakaları dünya genelinde artışta

Sars-Cov-19 vakalarındaki artış dünya çapında devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 292 bin yeni enfeksiyon tespit edildi. Yeni vakaların çoğunun Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da olduğu bildirildi.

Son 24 saatte görülen yeni enfeksiyonlarla birlikte virüsün bulaştığı kişi sayısı küresel bazda 17 milyonu geçti. Virüs nedeniyle veya bağlantısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 676 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Cuma günü 67 bin 741 yeni vaka tespit edildi. Pandemide hayatını kaybenlerin sayısı da son 24 saatte bin 419 olarak açıklandı. Böylece ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 635 bini aştı.

Koronavirüs salgınının çok ağır etkilediği ülkelerden Brezilya’da ise rakam daha da yüksek. Güney Amerika ülkesinde, son 24 satte kayda geçen yeni vaka sayısının 69 bini buldugu kaydedildi. Brezilya ve ABD’yi, 55 yeni enfeksiyon ile Hindistan izliyor. Avrupa çapında ise, son 24 saatteki toplam yeni vaka sayısı 25 bin olarak kayda geçti.

Türkiye'de 982 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 982, vefat sayısı da 17. Türkiye’de en son Mayıs ayında bu rakamlar görülmüştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 230 bin 830’a yükselirken vefat sayısı da 5 bin 691 oldu.

Almanya’da da benzer bir gelişme dikkat çekiyor. Almanya’dan yapılan son resmi açıklamalara göre ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 955, ölüm vakası da yedi. Böylece Almanya’da toplam vaka sayısı 209 bin 653 olurken, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 148 oldu.

Fauci Çin ve Rusya’nın aşısına şüpheli bakıyor

ABD’nin pandemiyle mücadeledeki yüzü İmmünolog Anthony Fauci, Çin ve Rusya’da geliştirildiği söylenen aşılara şüpheli yaklaşıyor. Fauci, "Umuyorum ki Çinliler ve Ruslar, geliştiriklerini söylediklari maddeyi insanlara uygulamadan önce test ederler" diye konuştu. Fauci, "test edilmemiş bir maddenin kullanıma hazır olduğu" şeklindeki açıklamaları sorunlu gördüğünü de vurguladı.

Çok sayıda Çin şirketi, aşı geliştirme yarışında dünya çapında oldukça ilerleme kaydettiklerini iddia ederken, Rusya, eylül ayına kadar kamuoyunun hizmetine aşı sunabileceğini iddia etmişti.

dpa,DW / ETO,ET

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