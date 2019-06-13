Kosta Rika’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı

Kosta Rika'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldi. Konuyla ilgili yargı kararı dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Daha önce yapılması planlanan kutlamalar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

İlk evlilik iki kadın arasında misafirlerin katılımı olmaksızın sanal ortamda yapılacak ve tören devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado televizyonda yaptığı konuşmada "Bu değişiklik, binlerce insanın evlenmesine izin veren önemli bir sosyal ve kültürel dönüşüm getirecek” dedi. Alvarado "Amacımız ayrımcılığın tüm biçimleriyle mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği (ILGA) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kosta Rika bugün kutlama yapıyor: Evlilik eşitliği realite haline geldi. Orta Amerika'da ilk kez” denilerek bu adımın atılması için emek veren herkes tebrik edildi.

Kosta Rika Amerika kıtasında eşcinsel evlilikleri tanıyan sekizinci ve Katolik Hrıstiyanlığın güçlü olduğu Orta Amerika'da ilk ülke oldu. Dünyada eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ülke sayısı da böylece 29'a yükseldi.

Ağustos 2018'de Kosta Rika'nın en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme eşcinsel evliliklerine imkan veren yolu açmıştı. Mahkeme eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasa maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentoya yasayı değiştirmesi için 18 ay süre vermişti.

AFP, epd / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe