Kosova'da köpek sahiplenene para ödeniyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de sokaktan köpek sahiplenene her ay asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapılıyor.

Priştine sokaklarında 4 binden fazla sahipsiz köpek yaşadığı tahmin ediliyor. Birçok kişi köpeklerin saldırgan tavırlarından şikayet etse de yakın zamanda bir yavru köpeğe işkence edildiğini gösteren video tartışmaları yeniden alevlendirerek hayvanseverleri harekete geçirdi.

Hayvan hakları aktivisti Argjenta Dociqi'ye göre şiddet olayları nadir vakalar değil, sürekli tekrarlayan saldırılar.

Soruna çözüm için Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama "Her köpeğe bir ev" kampanyası başlattı. Şehir yönetimi sokak köpeği sahiplenen her haneye aylık 50 euro ödüyor.

Rama, köpek bakmanın maliyetli bir iş olduğunu, bu nedenle köpek sahiplenen ailelere yardım ettiklerini söyledi.

Şehir idaresi sokaktaki köpekleri toplamaya başladı bile. 48 yaşındaki Belediye Başkanı barınaklara aldıkları hayvanları önce kısırlaştırdıklarını, ardından sahiplendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Herkes memnun değil

Sami Haxhaj belediyeden bakım parası alan ilk kişilerden, 10 köpek sahiplenmiş. Köpekleri için büyük bir bahçe inşa eden 52 yaşındaki tamirci, "Onlar için bir şey yapmak istedim" diyor. Belediye halka Sami'yi örnek gösterirken o daha fazla köpek sahiplenmenin hesaplarını yapıyor.

Ancak plan herkesi memnun etmedi. 65 yaşındaki Mirsad Balaj paranın bu şekilde israf edildiği görüşünde. Balaj, vatandaşlara para vermek yerine kaynağın daha fazla kısırlaştırma için harcanması gerektiğini söylüyor.

Kentte faaliyet gösteren hayvan hakları derneğinin yöneticisi Elza Ramadani de yerel idarenin "sorunun kaynağı olan kontrolsüz üreme ve sokağa terk etme" vakalarıyla ilgilenilmesi gerektiği görüşünde.

Belediye Başkanı Rama ise yıllık 2 milyon euro bütçenin sorunu ciddi olarak çözmeye yeteceğinde ısrarcı, ancak bunun "sokaktaki hayvan sayısına dair tahminlerin doğruluğuna bağlı olduğunu" da gözardı etmiyor.

AFP / MUK,JD

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