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PolitikaKosova

Kosova'da gerginlik yeniden tırmanıyor

24 Eylül 2023

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey bölgesinde bir polisin öldürüldüğü saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Başbakan Kurti, bölgede kuşatılan silahlı kişileri teslim olmaya davet etti.

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Fotoğraf: FATOS BYTYCI/REUTERS

Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesinde emniyet güçlerine yönelik kurulan pusuda bir polis memurunun hayatını kaybetmesi, bir polisin de yaralanmasının ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, saldırının ardından bölgedeki çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Kurti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Polise ateş etmeye devam ediyorlar. Sırbistan'ın kuzeydeki terör saldırılarına sponsor olmayı bırakması için çağrıda bulunmamızın nedeni buydu" dedi.

Yaşananlarla ilgili bir basın toplantısı da düzenleyen Kurti, bölgede "en az 30 silahlı kişinin" Kosova polisi tarafından kuşatıldığını belirterek "Bu kişileri güvenlik birimlerimize teslim olmaya davet ediyorum" dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada saldırıyı kınayan Kurti, gerçekleştirilen pusuyu bir "terör eylemi" olarak nitelendirmişti. "Ağır silahları bulunan bu maskeli saldırganların profesyonel olduğunu" söyleyen Kurti, "Belgrad'daki yetkililerden siyasi, mali ve lojistik destek alan organize suç ülkemize saldırıyor" ifadesini kullanmıştı.

Başkent Priştine'nin 55 kilometre kuzeyindeki Banjska köyünün girişindeki köprü yolunun plakasız iki kamyonla kapatılması üzerine bölgeye intikal eden Kosovalı polislere pusu kurulmuştu. Kosova emniyetinden yapılan açıklamada, "Polis birimleri, blokaj ihbarı yapılan yerin yakınlarına vardığında, farklı noktalardan gerçekleştirilen ve el bombasının yanı sıra omuzdan atılan füzeler dâhil çeşitli silahların kullanıldığı saldırılara hedef oldular" denilmişti.

Bölgede gerginlik Kosova hükümetinin geçen Mayıs'ta Sırpların çoğunlukta olduğu dört ayrı belediyede Arnavut kökenli belediye başkanı seçtirme girişiminin ardından yeniden yükselmişti. 

Bölgedeki çatışmalarda onlarca NATO barış gücü askeri ve 50 Sırp protestocu yaralanmıştı. Tansiyonun giderek yükseldiği bu dönemde Sırbistan üç Kosovalı polisi gözaltına almıştı. Polisler daha sonra Sırbistan mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlık ilanını tanımayan Kosovalı Sırplar, başkentlerini Belgrad olarak kabul ediyor. Kosova nüfusunun yüzde 90'ını Arnavut kökenliler oluşturuyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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