 Kosova Cumhurbaşkanı Taçi istifa etti | AVRUPA | DW | 05.11.2020

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AVRUPA

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi istifa etti

Lahey'de savaş suçu işlediği suçlamasıyla hakkında dava açılan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, mahkemeye cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkmak istemediğini belirterek görevinden istifa etti.

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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nin hakkındaki savaş suçları iddianamesini kabul etmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı tarafından, geçen Haziran ayında hakkında hazırlanan iddianamenin Kosova Özel Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyuran Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, "Mahkeme karşısına Cumhurbaşkanı olarak çıkmayacağım. Devletimin bağımsızlığını korumak için bugün istifa ediyorum" dedi. 

Kosova'nın Sırbistan'a karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşı esnasında 1998-1999 yıllarında, Kosovalı Arnavutların gayriresmi ordusu olan UÇK saflarında (Kosova Kurtuluş Ordusu) savaşan Taçi ile birlikte şu na Kosova siyasetinde önemli rol oynayan bazı başka isimler de Lahey'de yargılanacak.

PDK Genel Başkanı da yargılanacak

Bunlar arasında, görevinden istifa eden Taçi'nin partisi PDK'nın (Demokratik Kosova Partisi) Genel Başkanı Kadri Veseli de bulunuyor. Veseli de partisinin resmi internet sayfasından yayınlanan mesajında, hakkındaki suçlamalara yanıt vermek için derhal Lahey'e gideceğini ifade etti.

Haziran ayında hazırlanan geçici iddianame, söz konusu siyasetçiler hakkında 10 ayrı başlık altında ağır savaş suçu iddiaları içeriyor. Bunlar arasında Sırplara, Romanlara ve aynı zamanda Kosovalı Arnavutlara yönelik cinayet, işkence ve koğuşturma gibi suçlamalar var.

Resmi olarak Kosova Adalet Sistemi içinde yer alan mahkeme, uluslararası baskılar neticesinde Kosova'nın 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında Kosovalı Arnavutlar taarfından işlenen savaş suçlarının tarafsız biçimde yargılanması için Lahey'e taşınmıştı. Söz konusu savaşta, çoğunluğu Sırp güvenlik güçleri tarafından öldürülen 10 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Sırpların işlediği savaş suçlarına da yine Lahey'de bulunan Yugoslavya Mahkemesi (ICTY) bakıyor. Görevinden ayrılan Taçi, UÇK içinde üst düzey komutanlık yapmış, günümüzde siyasetçi olan pek çok Kosovalı Arnavut da bu örgüt içinde, çeşitli kademelerde savaşmıştı.

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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