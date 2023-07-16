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Kosova Bayraktar TB2 satın aldı

2 saat önce

Kosova, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alan son ülke oldu. Kosova Başkanı Kurti kaç adet satın aldıklarını belirtmezken, ülkesinin SİHA'larla daha güvenli hale geldiğini söyledi.

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Türk yapımı Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2 isimli silahlı insansız hava aracı (SİHA).
Türk yapımı Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2 isimli silahlı insansız hava aracı (SİHA). Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA/picture alliance

Son aylarda etnik gerilimin yükseldiği Kosova Cumhuriyeti, Türk yapımı Bayraktar markalı silahlı insansız hava aracı (SİHA) alan son ülke oldu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Facebook'ta yaptığı ve yanında Kosova Savunma Bakanı ile bir Bayraktar TB2 SİHA'sının önünde poz verdiği fotoğraflı paylaşımında, yapılan savunma harcamalarının ülkesini daha güvenli hale getirdiğini belirtti. Kaç tane SİHA satın alındığı veya satın alınan bu hava araçları için ne kadar ödendiğine dair bir bilgi paylaşmayan Kurti, "Kosova daha güvenli ve her zaman gururlu" diye yazdı. Kurti ayrıca TB2 SİHA'larını kullanacak ve eğitimlerini tamamlamış olan personeli tebrik etti.

Kosova'nın ilk SİHA'ları olan TB2'lerin ne amaçla kullanılacağı belirtilmezken Kurti, iktidarda olduğu iki yıldır Kosova ordusundaki asker sayısını yüzde 80, savunma bütçesini de yüzde 100 artırdıklarını kaydetti.

15 senedir var olan 1 milyon 800 bin nüfuslu Kosova Cumhuriyeti, 5 bin askeri ve 3 bin yedek askeri olan bir ordu hedefliyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) ülkede 4 bin 500'den fazla barış gücü askeri bulunuyor.

50 bin civarında Sırp'ın yaşadığı Kosova'da, kurulduğundan bu yana en yüksek düzeyli etnik kökene dayalı gerilim Mayıs ayında yaşandı. Kosova'nın Zveçan kentinde çoğunluğu oluşturan Sırplar, boykot ettikleri seçimler sonucunda göreve yeni seçilen Arnavut kökenli belediye başkanının belediye binasına girişini engellemeye çalışınca polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve belediye başkanına binaya girişinde eşlik etmişti. Kosova olaylardan Sırbistan'ı sorumlu tutarken, Sırbistan ordusunu üst düzey alarma geçirmişti.

Baykar firması tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) ve SİHA'lar, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sonrasında popüler hale geldi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Bayraktar SİHA'larını kullanması, dünyada Bayraktar markasına olan ilgiyi artırdı.

Reuters, DW / DÇÜ, HT

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