Korumalar engel oldu, Güney Kore lideri tutuklanamadı

Güney Kore'de sıkıyönetim girişimi başarısız olan Devlet Başkanı Yoon'u tutuklama girişimine korumalar ve asker engel oldu. 135 otobüsle Yoon'un konutunu saran polis çatışma riski üzerine geri çekildi.

Güney Kore'de kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan ve hakkında bir mahkemenin yakalama kararı çıkardığı Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Polis eşliğinde Yoon'un konutuna giden Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin binaya girişine Başkanlık Güvenlik Servisinden (PSS) yaklaşık 200 personel ile başkanı korumakla görevli askerler engel oldu. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre soruşturma yetkilileri yaklaşık beş saatlik bekleyişin ardından girişimlerini sonlandırarak bölgeden ayrıldı.

Polis, 135 otobüs ve 2 bin 700 personelle konutun etrafını sarmıştı.

Devlet Başkanı Yoon'un evi önünde bekleyen polisler Fotoğraf: Kim Hong-Ji/REUTERS

O sırada çok sayıda destekçisi Yoon lehine protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, daha önce iki kez azledilen ancak Senato'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için görevden alınamayan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.

Yonhap'a konuşan bir yetkili, "Direnişin neden olabileceği güvenlik endişeleriyle yakalama kararını yerine getirmeyi denemekten vazgeçtik" dedi.

Vekil Başkan'dan yardım istenecek

CIO bir sonraki adımlarının ne olacağını değerlendiriyor. Ülkeyi vekâleten yöneten Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'tan işbirliği yapmaları yönünde başkanlık korumalarına emir vermesini istemek seçenekler arasında.

Yoon resmi olarak "devlet başkanı" unvanını kaybetmiş değil. Azil sürecine dair Anayasa Mahkemesi kararı bekleniyor, bu sırada başkanlık korumaları hâlâ Yoon'un güvenliğinden sorumlu.

Yoon'un destekçileri polisin geçişine engel olmak için oturma eylemi yaptı Fotoğraf: Chris Jung/NurPhoto/IMAGO

Yoon'un avukatlarının "hukuki dayanaktan yoksun" ve "geçersiz" olduğunu iddia ettiği yakalama kararının süresi 6 Ocak'ta dolacak. Ülkede 2000 ve 2004 yıllarında bazı milletvekilleri için çıkarılan yakalama kararları üzerine destekçileri, polisin vekillerin evine girmesine engel olmuş, tutuklamanın gerçekleşmesi için verilen süre aşılınca karar hükmünü yitirmişti.

Yakalama kararının ardından Güney Kore basını, bunun uygulanmasının kolay olmayabileceğini yazmıştı. Eğer kararın gereği yerine getirilebilirse Yoon, Güney Kore tarihinde görevdeyken tutuklanan ilk devlet başkanı olacak.

Yoon 3 Aralık günü "devlete düşman gruplar" olduğu iddiasıyla beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan etmiş, iktidar ve muhalefet milletvekilleri altı saat içinde kararı iptal etmeyi başarmıştı. Kendi partisinin de desteğini alamayan Yoon müebbet hapis hatta idam cezasıyla sonuçlanabilecek "kalkışma" suçlamasıyla karşı karşıya.

dpa,AFP / MUK,TY

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