Korsanlar Kamerun açıklarında Alman şilebine saldırdı

Kamerun açıklarında korsanların bir Alman şilebine saldırdığı ve gemiyi işleten şirketin verdiği bilgiye göre 12 kişilik mürettebattan 8 kişinin kaçırdığı bildiriliyor. Hamburg merkezli MC-Schifahrt şirketinin Cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, korsanların "MarMalaita" gemisine Çarşamba gecesi saldırdıkları kaydedildi. Şirket kaçırılanların uyrukları konusunda bilgi vermedi, ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçırılanlar arasında üç Rus denizcinin bulunduğu bildiriliyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) da, son günlerde Kamerun açıklarında korsanların iki gemiye saldırdığını duyurdu. Alman şilebin yanı sıra, bir Yunan gemisinin de Kamerun'un en büyük kenti Douala açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. IMB'nin verilerine göre, kısa süre içinde toplam 17 kişinin korsanlar tarafından kaçırıldığı kaydedildi.

Uluslararası Ticaret Bürosu bünyesinde 1981 yılında kurulan IMB, deniz ticaretinde usülsüzlük, sahtekarlık ve korsanlara karşı mücadele kapsamında veri topluyor. IMB'nin verdiği bilgiye göre, "MarMalaita" Karayip ülkesi Antigua ve Barbuda bandırasıyla sefer yapıyordu. IMB, Doula açıklarındaki tüm gemilere korsanlara karşı uyarıda bulundu.

Korsanların en faal olduğu bölge Gine Körfezi

Kamerunlu yetkililer de toplam 17 denizcinin kaçırıldığı yönündeki haberleri teyit etti. Kamerun'daki denizcilik çevrelerinden verilen bilgilere göre, korsanların "muhtemelen Nijeryalı" olduğu sanılıyor. Kamerunlu yetkililerin, korsanları ele geçirmek için harekete geçtiği bildiriliyor.

IMB verilerine göre Afrika'nın güneybatısındaki Gine Körfezi, son yıllarda korsan saldırılarının en yoğun gözlemlendiği bölge konumunda. 2019'un ilk altı ayında dünya çapında rehin alınan toplam 75 denizcinin 62'sinin Gine Körfezi'nde kaçırıldığı kaydediliyor.

AFP/AÜ,ÖA

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